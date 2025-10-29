Durante un entrevista cu Azriah Palm di Fundacion CVA Aruba el a splica di e evento cu lo tin relaciona cu e conferencia di Stroke.
Diasabra 1 di november ta celebra 20 aniversario di CVA y lo culmina esaki cu un conferencia grandi diasabra awor di 9’or pa 4’or atardi na Teresita center. E meta como fundacion ta pa educa y informa e comunidad tocante e atake celebral y con pa preveni esaki y preveniendo bo ta percura pa bo famia no tin cu pasa den situacionnan di tristesa y dolornan y cu esaki bo ta baha gastonan di AZV debi ta conoci cu esaki ta aumenta cada biaha cu bo haya un of otro caso di atake celebral.
Si nos wak bon e cifras cu nos tin di 2023 y 2024 ta mira un fluctuacion e ta varia den hende homber y hende muhe den edad di 50 aña bay ariba y tin mayoria caso di atake celebral ta tumando lugar y locual a wak cu na Aruba nos hende homber tin e limit edge ribe hende muhernan aunke si mira cu mundialmente hende muhe esaki te causa mundial di hende muhe atake celebral, pero den e cambio hormonal cu nan ta pasa aden. Danki dios hende homber no ta pasa den e cambionan pisa cu nan tin pero semper mester ta atento y wak bon e sintomanan bon pa atake na tempo, un atake celebral bo tin resultado devastador.
Durante conferencia lo bay tin primicia y lo bay tin departamento di ambulance tambe cu lo bay duna atake celebral foi e punto di bista como paramedico, hopi biaha nos ta lubida cu loke nan ta pasa aden, si mira bon di casonan e ta mas o menos entre 100 pa 200 pa aña y ta hopi pa Aruba. Si mira e porcentahe di obesidad y te factor di riesgo pa bo haya atake celebral si bo no atake na tempo.
Azriah Palm a menciona cu burn out tambe por nabo un atake celebral, te hasta nos a publica un relato di un hoben docente cu tabata den un burn out el a haya un atake celebral y a fayece, tin hopi cos nos tin den nos mes un man e ta dificil pero no laga e situacion bay asina leu y perde.
Nos tin mayoria orador e dia aki cu ta specialista, tin te hasta un dokter di cas di Curacao cu lo duna topico, e hendenan por haci pregunta cu porta mayoria dokter di cas no lo por contesta, si wak bon tin hopi cos pa drecha den e prome linea medico na Aruba pero si nos grita aki aya e ta keda mescos y locual semper nos ta bisa semper sea mas honesto cu un dokter y skirbi bo sintomanan ki ora el a sosode, ki ba haci y asina e dokter por consehabo cu ayudo na un otro caminda pa haya e ayudo, y eynan nos tin hopi trabou di haci. Atake celebral cerca dokter di cas e ta mustra di ta un tema di olvido e partinan di informacion of dokternan no ta hayando informacion of no sa durante nos conferencia ora hendenan haci pregunta bo ta ripara cu tin un buraco habri, bo por ta studia pero no cu bo sa tur cos pero si e dokter di cas no sa tal informacion ta bon bo manda e pashent na un otro colega cu sa mas informacion y asina bo ta mehora e prome linea. Pa 200 caso pa aña, ta hopi e manera con nos ta bibando ta hungando un rol.