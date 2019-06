Curtis Fraser (POR) : ‘Ta importante pa tin comunicacion habri entre tata y yiu pa kibra cultura di Taboo’

Den conexion cu celebracion di Dia di Tata, Curtis Fraser di Fraccion POR kier a tuma e oportunidad aki pa felicita tur tata riba nan dia y na mes momento comparti algun palabra di conocemento pa refleha riba e dia aki ora ta trata e relacion entre un mayor y un mucha.

Sr. Fraser ta enfatisa cu riba e dia di tata aki laga nos ban refleha pa kico ta sumamente importante pa tene comunicacion habri cu nos yiunan y ta atento riba nan. Sigur mirando nos situacion social recientemente, ta hopi esencial pa nos refleha riba algun punto cu actualmente ta keda bini cerca di nos comunidad manera casonan di abuso y maltrato. “Prevencion mester ta un topico hopi grandi, pero e pregunta ta con ta bay preveni? Ki plan tin pa esaki y ki data tin eyfo pa yuda cu prevencion?”, Sr.. Fraser ta comenta.

Cultura cu hopi taboo

E ta un simpel cos cu tin di haber cu nos cultura: educacion, y simplemente papiando tocante e temanan. “Ainda nos tin hopi cos taboo, un cultura cu no ta papia cu otro tocante cosnan, no ta informa. E ta mas facil pa haci manera cu e no t’ey cu reconoce y haci algo, akinan nos tin cu cuminsa ”, Sr. Fraser ta expresa. Un manera pa cuminsa cu esaki tambe segun Sr.. Fraser ta pa inclui e temanan di abuso y maltrato mandatorio den e curiculo di scol, pa e muchanan por ta consciente caba for di chikito. Awendia tin hopi metodonan moderno con pa introduci e temanan aki den curriculum di scol por ehempel, y con pa por inclui e muchanan den un manera mas productivo. Bo tin programanan manera ‘toneelstukken’ of den cancionnan entre otro pa asina yuda e muchanan absorba e informacion na un forma mas adecuado y productivo.

“Nos tin miedo di bisa nos muchanan e cosnan aki pasobra nos tin miedo di introduci nan na un realidad cu nos mes tin miedo di dje. Pero berdad ta, miho nos proteha nan, si no e monsternan den nos sociedad ta bay keda destrui bida di esnan mas inocente. Esaki ta e realidad di mundo, y ta nos deber pa cuida nos yiunan for di esaki di trempan”, Sr.. Fraser ta bisa. Sr. Fraser ta conclui cu e ta necesario pa duna e muchanan e hermentnan pa asina nan por proteha nan mes y tambe pa por detecta cualkier tipo di problema for di trempan.

Comments

comments