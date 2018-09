Curso tuma door di bomberonan ta reconoci door di IKO

Un grupo di bombero recientemente a bay Merca pa un curso di capacitacion, y esaki ta reconoci door di IKO. Comandante di Bombero, sr. Edward de Cuba, ta amplia mas riba e esaki.

Segun sr. de Cuba, nan a scoge e cursonan di Merca. Desde unda cu e cursonan aki wordo tuma, e ta a base di standardnan internacional. IKO tambe ta pidi pa cierto topiconan wordo discuti y practica den e entrenamientonan aki. Nan por a scoge entre Merca, Colombia y Hulanda pa haci e cursonan aki y a opta pa Merca, pasobra na Aruba mayoria aerolineanan ta Mericano y nan mester cumpli cu cierto rekisitonan di FAA. Un otro factor tambe ta e gastonan pa manda personal na cualkier parti di Europa pa train. Nan a haya prijs mas economico na Florida unda e Fire Academy of the South ta keda y a haya tur cos inclui manera estadia y cuminda. E parti cu tabata mas atractivo pa nan no ta solamente tres dia di pagamento di candela y incidentenan riba Aeropuerto, sino tambe dos dia di otro topico di Bombero por ehempel nan ta bay haya un pida di e parti industrial. E ta combina e parti di aeropuerto hunto cu un otro scenario completamente diferente y asina por amplia e conocemento di e Bombero no solamente pa Aeropuerto, sino riba henter su trabou en general tambe.

Tambe Sr. de Cuba ta menciona cu nan tin un plan pa traha un tereno di entrenamiento na Aruba mes, pero esaki lo costa riba ocho miyon florin y esey ta pone cu e inversion lo bay ta hopi pisa den un solo momento pa Gobierno. Cierto ideanan ta pa por ehempel certifica personanan local como instructor y trece personanan di exterior tambe pa duna training p’asina e por genera finansas bek pa Gobierno, pero esaki lo tuma su tempo. Actualmente nan materialnan ta limita y cierto piezanan no ta disponibel e momento ey.

Nan tin un peticion aden pa nan por tuma mas persona y amplia e personal. Solamente si haci esaki, nan por traha espacio den e partinan pafo di facilidad di Bombero y organisa entrenamientonan. Tanten cu esey no sosode, e personal cu tin mester keda paden dor di falta di mas personal pa nan por cumpli cu trabounan pa Aruba.

Sr. de Cuba ta agrega na final cu nan a haya un audit na 2015 cu a determina cu nan mester cierto cursonan y nan a pone cierto exigencianan. E cursonan aki ta cumpli cu e exigencianan aki y e personal ta wordo certifica a base di e standardnan internacional den aviacion.

