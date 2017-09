Curso skirbi storia

Biblioteca Nacional Aruba ta organisa un curso cortico ‘Skirbimento creativo’. Un curso di 6 encuentro pa personanan cu kier sigui practica skirbi storia, essay of Blog posts. Esaki bou guia profesional di docente y schrijfcoach Byande van Andel. Curso ta cuminsa diaranson dia 27 di september, di 5or pa 7or. Tin 6 encuentro na biblioteca, tur diaranson atardi mes un orario. (Dianan 11, 18, 25 di oktober y 1+8 di november)

Cursistanan ta haci algun ehercicio cu diferente estilo y ta purba di yega asina na nan propio fuente di inspiracion. Cu diferente ehercicio coach Byande van Andel ta stimula e coriente creativo y ta ofrece idea, feedback y inspiracion. Participantenan por inspira otro y intercambia di idea con ta skirbi un storia of essay. Participantenan ta sigui skirbi na cas den siman.

Esaki ta un curso den cuadro di Lifelong learning na Biblioteca Nacional Aruba. Registracion ta posibel via [email protected] Costo ta 125 florin pa persona.