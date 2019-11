Curso PRISMA diabetes tipo 2

E prome cursonan di PRISMA a tuma lugar den luna di September y October, cual tawata un gran exito!

Un total di 47 participante a finalisa e curso di dos mitar dia unda nan a ricibi e conocemento y tools pa asina nan por tuma control y maneha nan diabetes mas mihor.

E curso a wordo duna den gruponan chikito cu atencion completo riba e participante. E participantenan a logra comparti nan preocupacionnan pa cu nan maneho actual y nan preguntanan clave. Na un manera interactivo e participante a siña kico ta pasando den su curpa, e sintomanan cu e por experiencia, e posibel complicacionnan y e diferente opcionnan pa cu e tratamento di e malesa. Na final di e curso e participante a compronde kico e por haci pa por influencia su salud, enfocando riba temanan manera alimentacion, movecion, humamento, estado di animo y e uzo di medicamento.

Esnan cu a participa na e cursonan di PRISMA a varia den edad y e cantidad di tempo cu nan ta conoci cu e malesa. Asina un participante cu a caba di wordo diagnostica a logra siña di e experiencia di e persona cu tin diabetes pa mas cu 30 aña caba. E participantenan a realisa cu na no ta nan so y cu tin hopi cu nan mes por haci pa cu e maneho di e malesa.

E participantenan a finalisa e curso sintiendo nan mes empodera y cla pa traha riba nan propio plan di accion pa asina maneha nan diabetes tipo 2.

E cursonan ta wordo duna riba diferente fecha, orario y localidad. Registra awe mes pa participa na un di e cursonan den e luna di november. Gasto pa participa na PRISMA ta solamente Afl. 50,- pa participante.

Pa awe atardi por registra riba www.fdaruba.com, por email na [email protected] of por yama 566-5045 pa mas informacion of por bin na MFA Paradera 4:00 pa registra.

