Curso “Empresario Prepara II” ta cuminsa dia 29 april 2019

Riba 29 april proximo Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (Idea) ta presenta su curso “Empresario Prepara II” cual ta organisa door di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria. Meta di e curso ta pa yuda nos clientenan crea un cultura innovativo den nan negoshi, diseña un website y sigui engrandece e nivel di informacion y strategia pa haci di nan negoshi uno exitoso, nan debernan cu e pago di impuesto y con pa maneha nan negoshi den un forma eficiente y manera mester ta.

E curso ta consisti di e siguiente topico nan:

• Creating a culture of Innovation

• Developing Brand Awareness for Customer Satisfaction (Branding & Website Design)

• Small Business Tax

• Leadership & Management

Empresario Prepara lo cuminsa dia 29 april 2019 y ta consisti di 19 lesnan (10 siman largo, dos biaha pa siman, teniendo cuenta cu e dianan liber den luna di mei). E curso lo termina 3 juli 2019. Horario ta 7.00 pm pa 9.15 pm y pa e lesnan lo tin un schedule cu lo mester tene cuenta cun’e. Localidad di curso ta ‘Departamento di Asuntonan Economico, Comercio Y industria’ situa na Sun Plaza Building, di dos piso.

Curso “Empresario Prepara II” ta costa Afl. 220,-. Mester completa tur e fasenan pa por logra un certificado na final.

Criteria pa atende curso “Empresario Prepara II”:

– Ta preferibel pa tin nivel di MAVO of ekivalente. Diploma no ta necesario.

– Mester tin conocemento di computer.

– Conocemento basico di papiamento, Hulandes y Ingles ta necesario.

Pa informacion y inscripcion por yama oficina di ‘Idea’ na 521-2439/521-2440/521-2400 of pasa personalmente na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na Sun Plaza di 2 Piso, oficina no. 23.

Tambe por like ‘Idea’ su Facebook pagina: Idea-Aruba of via email: [email protected] pa mas informacion.

