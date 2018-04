Curso “Empresario Prepara I” ta cuminsa dia 10 di april 2018

Riba 10 di april proximo Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (Idea) ta presenta su curso “Empresario Prepara I” cual nan organisa conhuntamente cu Enseñansa Pa Empleo (EPE). Meta di e curso ta pa yuda nos clientenan administra nan negoshi den un forma eficiente y engrandece e nivel di informacion y e strategia con pa haci di nan negoshi uno exitoso.

Pa logra esaki nos a parti e curso den 2 fase:

A. Prome fase ta ciencia empresarial; Marketing, Business Plan, Business Law, Purchasing Logistics, Tourism Marketing, Labour Law, Leadership & Management y Quickbooks. Na final di cada module lo mester haci un examen chikito di e teoria;

B. Segundo fase cursistanan ta haci uzo di e teoria den practica. Lo siña traha un business plan y lo duna diferente relaciona cu maneho di un negoshi.

Empresario Prepara lo cuminsa dia 10 di april 2018 y ta consisti di 37 lesnan (19 siman largo, dos biaha pa siman, cu un vakantie cortico di 3 siman den juli/augustus). E curso lo termina fin di augustus 2018. Horario ta 7.00 pm pa 9.15 pm y pa e lesnan lo tin un schedule cu lo mester tene cuenta cune. Localidad di curso ta ‘Enseñansa Pa Empleo’ situa na Engelandstraat 33, Eagle.

Curso Empresario Prepara ta costa Afl. 550,-. Mester completa tur e fasenan pa por logra un diploma na final.

Criteria pa atende curso Empresario Prepara:

– Ta preferibel pa tin nivel di MAVO of equivalente. Diploma no ta necesario.

– Mester tin conocemento di computer

– Conocemento basico di Papiamento, Hulandes y Ingles ta necesario.

Pa informacion y inscripcion por yama oficina di Idea na 521-2439/ 521-2440 of pasa personalmente na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na Sun Plaza di 2 Piso.

Tambe por like Idea su Facebook pagina: Idea-Aruba of via email: [email protected] pa mas informacion.

