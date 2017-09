Curso empresario independiente chikito/mediano cu curiculo nobo

Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) den su aporte na e comercio di Aruba ta organisando pa di cuatro biaha e curso Empresario Independiente Chikito/Mediano. Cupo pa participa ta limita y pa e motibo aki nos kier recorda tur esnan cu tin interes den desaroya nan conocemento y di e forma aki cuminsa nan propio negoshi pa probecha di e oportunidad aki. Por inscribi for di awo caba na KvK y asina tuma parti na e curso cu ta cuminsa dia 16 di october proximo.

E curso Empresario Independiente ta brinda e oportunidad na e cursista pa haya conocemento den tur aspecto cu ta di importancia pa maneho di un negoshi. KvK a diseña e curso di tal forma cu durante e periodo di 6 luna e cursista lo amplia su conocemento riba tereno di mercadeo, legislacion, finanzas y administracion, impuesto, management, tecnica di benta, servicio na cliente, business planning y otro puntonan relevante pa maneha un negoshi na Aruba. E ta un curso interactivo y cada cursista lo por di e forma aki ta miho prepara pa su idea of negoshi y haci esaki uno realistico y sostenibel.

Tur docente durante e curso ta expertonan y profesionalnan cu conocemento amplio den nan ramo. Un certified business coach lo duna coaching personal na e cursistanan na final di e curso pa asina nan por start nan negoshi.

E curso a desaroya di tal forma cu awo e programa nobo ta inclui cu durante e curso e cursistanan ta bay skirbi un business plan. Na final di e curso lo mester duna un presentacion di e business plan aki y tur participante mester haci un examen teoretico pa por gradua exitosamente. E business plan lo wordo presenta na un hurado cu ta inclui un representante di Qredits Aruba y di e forma aki e cursista cu gradua por bin na remarke pa financiamento di su negoshi via Qredits.

E graduadonan lo ricibi nan certificado, cu lo tin balor comparabel cu e “middenstands-diploma” na Hulanda. KvK lo inclui den su registro di negoshi cu e cursista a termina e curso Empresario Independiente cu exito y esaki lo refleha tambe den e informacion di su empresa den e registro di KvK.

Pa participa na e curso e interesado mester manda un carta di motivacion hunto cu su CV. E curso ta na Papiamento y lo dura 6 luna. Dos biaha pa siman lo tin les di 2 ora y mei den e auditorio di KvK y durante e curso e participantenan lo haya e guia y informacion necesario. Participacion ta AWG 695 mas e AWG 25 pa registracion. Por paga e participacion den 2 termino di pago. Tene na cuenta cu tin espacio pa un maximo di 20 participante pues probecha di e oportunidad unico aki di cuminsa bo propio negoshi.

Tur esnan cu kier participa den e siguiente curso di Empresario Independiente, of cu ta desea haya mas informacion por tuma contacto cu departamento di Business Information & Support (BIS) na [email protected] of yama na 582-1566 ext. 30/35. No perde e oportunidad aki y probecha di e oportunidad pa haci bo soño di tin bo mes un negoshi un realidad. KvK ta desea esnan cu lo bai participa na e curso hopi exito y cu nan futuro planificacion di nan negoshi.