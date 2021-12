En conexion cu e Ley di Centro di Cuido di Mucha cu pronto lo drenta na vigor, Departamento di Mucha y Hoben (DMH i.o.) conhuntamente cu Willy Williams y John Tromp di IMSAN a organisa 4 atardi/anochi di curso di EHBO/CPR pa tur cabesante y e trahadornan pedagogico di e Centronan di Cuido di Mucha.

Un di e exigencianan cardinal den futuro pa loke ta trata e Ley di Centro di Cuido di Mucha ta, cu mester tin minimo un persona, sea ta e trahador pedagogico of e cabesante na e Centro di Cuido di Mucha, cu ta presente na e Centro, ta dispone di conocemento y e carnet di EHBO/CPR valido. Pero e preferencia responsabel ta pa tur cu ta traha cu mucha den un Centro di Cuido di Mucha, ta dispone di e habilidad aki.

P’esey mes mirando cu tin como 119 Centro di Cuido di Mucha na DMH registra y cada un tin nan trahadornan tambe, a opta pa acerca mr. Willy Williams di Centro di Bario Brazil. Di e forma aki por a organisa e curso pa un cantidad mas grandi y asina cubri mas Centro di Cuido di Mucha cu ta posibel. No ta algo usual ni structural cu DMH lo bay haci, pero mirando e enorme demanda como tambe e gran importancia di EHBO/CPR valido den centro di cuido di mucha, nos a dicidi brinda un sosten pa ehecuta esaki.

Tin di remarca cu a ricibi un bon acohida di parti e Centronan di Cuido di Mucha. Total a ricibi un cantidad di 165 persona cu a inscribi y e cantidad aki lo ta reparti den 4 grupo. Ta di aplaudi con dedica y serio e grupo aki ta tuma nan trabou y ta mira e importancia pa tin e carnet valido aki.

DMH kier a gradici tur e Centronan di Cuido di Mucha cu a asisti e curso aki y tambe Williams y Tromp y Centro di Bario Brazil (pa e espacio) cu riba termino corto por a yuda nos organisa esaki. Tambe nos a compronde cu ainda tin algun Centro di Cuido di Mucha, cu ta interesa pa sera un grupo extra y nos kier a avisa cu asina cu aña habri, nos lo wak e posibilidadnan pa por haci esaki un realidad.

Nos kier a ecurasha esnan cu ainda tin interes y pa un of otro motibo no a logra participa na e 4 oportunidadnan cu a tuma lugar, please manda un email na [email protected] pa asina nos por tin un bista di e cantidad di persona den e area di Centro di Cuido di Mucha cu ainda tin interes/falta pa cumpli cu esaki.

