Curso di formacion pa maestronan duna les di catechismo na scol

Durante tratamento di presupuesto, a bin dilanti cu na varios scol pa un tempo caba no ta dunando les di catechisme mas na scolnan. A puntra e mandatario di enseñansa ariba e motibonan pakico no tin lesnan di catechisme na scolnan.

Segun minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe, na su opinion, enseñansa primario aworaki ta enfrenta un reto nobo, cu ta cu mester bin cu loke ta wordo yama ‘Vakleerkrachten’. Es decir, maestronan cu ta domina 1 materia, pasobra cu e maestro di scol primario no por domina tur cos mas. P’esey aworaki tin, maestro di movecion, no cu e duna les di gym apart. Of loke nan ta yama ‘Sportinstructeur’ cu hopi biaha ta bin di IBisa y ta bay e scolnan pa duna lesnan di movecion. Ta importante pa tin maestronan cu ta duna les di religion.

Antes e soeurnan tabata haci esaki y e pastoornan tabata bishita e scolnan. Pero esey a cambia, practicamente no tin soeur mas y pastoornan ta hopi schaars. E ora mester bay forma un maestro pa haci esey. Den pasado tabata tin curso di teologia pa esunnan cu ta duna les na scolnan secundario.

E mandatario a sigui bisa cu el a bin cu e iniciativa hunto cu instancianan di iglesia catolico, ya cu pro bisa cu casi 80% di nos scolnan ta catolico, unda cu lo duna un cierto di formacion pa den futuro haya maestronan cu ta bay duna les atrobe di religion, na e scolnan catolico. Sr. Lampe ta kere cu ora di papia di norma y balornan, ora di siña un ser humano di no horta, esey ta un di e 10 mandamentonan, esey e persona ta siña via e religion, e balor di no horta. Y esaki ta e caminda cu a cuminsa explora. No ta exclui cu tambe otro scolnan, manera scolnan protestant, via nan vision di mundo, nan tambe siña di norma y balornan. Pero tambe scolnan publico, y e curso ta bay cuminsa e aña aki, y lo tin un duracion di un aña y un aña y mei. Ta spera cu despues di esaki lo tin un cantidad substancial pa por duna les di godsdienst pa siña norma y balornan, na nos muchanan. Te asina leu, drs. Rudy Lampe, minister di Enseñansa.

