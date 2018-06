Curso di formacion pa delegadonan di TOPA ta hancra den nan statuut

Sindicato TOPA tin hancra den nan statuutnan cu tin cu continua cu e formacion di nan delegadonan den caso di tur lo cual ta desaroyo sindical, p’esey como un sindicato dinamico a bin cu Sr. Adrie Willems di ABVO for di Corsou pa duna curso. Sr. Rene Bernabela di TOPA cu e desaroyo.

Mirando cu tin un bon contacto y un laso estrecho cu e sindicato ABVO, pasobra cu e momento a yega pa para keto y haci un analisis un rato e situacion dificil cu ta tumando luga no solamente na Aruba pero mundialmente tambe.

Un di e peticion cu sindicato TOPA a haci ta kico ta spera nan como sindicato den e proximo añanan pasobra ripara pa lo cual ta e edadnan di hopi di e miembronan, esunnan cu pronto ta bay baha cu pension a nace den e añanan 60 ta mas grandi anto e grupo di aña 70 ta esun di mas chikito. Lo mester bin cu cambionan den nan statuutnan, pasobra tin cu bay drenta scolnan pa recluta hobennan y presenta nan na e mundo sindical pa nan cuminsa mustra interes pa participa.

Si esaki no tuma luga aki un par di tempo e mundo sindical lo disparce, y esey e lidernan sindical mester cuminsa tuma nota di esaki. E mundo di digitalisacion cu ta tumando luga den varios casonan ta haciendo su entrada y mester bay preserva e mercado laboral di nan hende na pia di trabou.

Ta asina cu den 10 of 20 aña no sa kico por a sucede mirando cu e mundo di tecnologia y automatisacion ta drentando na mercado. Aki poco tempo computer por bay reemplasa tur e trabou y doño di trabou no ta bay tin mester di trahado.

Otro parti di mundo gobierno ta reconoce sindicato y na Aruba ainda cierto leynan ta manera stroba sindicato y pone caminda di cruz pa logra un referendum, por ehempel. Riba esaki Sr. Beranbela a expresa cu tin e necesidad pa sindicatonan bin hunto riba su mes siendo cu no ta un secreto cu unidad bou sindicato no ta ni existi y hopi sindicato no ta papia cu otro.

Antes, ora cu tin un mal contento tur sindicatonan tabata bin hunto pero a para bira cu sindicatonan ta bringa pa nan mes. Nan no ta preocupa cu niun hende mas. Esaki ta un lastima, pasobra cu esaki ora gobierno ta tuma decision, e ta uza e division caminda cu no por compronde dicon e lidernan sindical no ta ripara e tipo di cosnan aki.

A yega e momento pa bin cu un central di sindicalismo ora cu ta toca e parti nacional y e aspectonan na pia di trabou por tin dos aspectonan pa por evalua unda cu na Aruba no tin, Mester bin forma un central di sindicato y keda riba e parti di sindicato mes unda cu TOPA si ta keda move pero ta keda e necesidad pa bin cu un central, segun Sr. Rene Bernabela, lider sindical di TOPA.

