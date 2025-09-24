Dialuna anochi na MFA Paradera a continua cu e tayernan di e “Capacity Building Training” cu a ser organisa door di Direccion di Desaroyo di Comite Olimpico Arubano. Durante e tayer aki a sigui cu e tema cu a cuminsa siman pasa cu ta di Marketing and Communication. Esaki sigur ta un tema hopi importante pa tur federacion miembro, y como tal ta mira un bon participacion di tur dirigente deportivo presente. Miguel Ortiz cu ta e profesional encarga cu e tayer aki, ta conta mas di e oportunidad aki y dicon e aspecto di Marketing & Communication ta asina importante. #TEAMARU