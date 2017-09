Curso Basico pa Entrenador Deportivo organisa pa Comite Olimpico Arubano

Direccion Desaroyo di Comite Olimpico Arubano ( COA ) ta informa e comunidad deportivo di Aruba di e inicio di otro Curso Basico pa Entrenador Deportivo . E curso basico aki primeramente ta wordo ofreci na nos Federacionnan Deportivo afilia. Sinembargo, COA kier a reserva algun cupo limita pa duna e comunidad deportivo en general e oportunidad pa participa na e curso aki cual sigur lo yuda aporta na engrandece e conocemente como entrenador deportivo y asina tambe aporta na mehoracion di e nivel di deporte na Aruba. E 10 materia nan cu lo wordo ofreci ta :

Sport Organisation & Administration

Nutrition

Human Anatomy

Biomechanics

Sport Medicine & Physiology

Psychology

IT in Sports

Pedagogy

Methodology and Didactic of sport

Physical Preparation.

Curso Basico pa Entrenador ta proyecta pa cuminsa dia den e ultimo siman di September 2017 y ta proyecta pa finalisa final di februari 2018. Lesnan lo wordo duna riba tur diaranson di 7’or pm pa 9’or pm y riba diasabra di 9’or am pa 1’or pm.

Actualmente Direccion Desaroyo di COA ta den e fase final di e promer Curso Basico pa Entrenador di aña 2017. E curso aki ta finalisando exitosamente cu 30 participante di cual un grupo grandi cu a logra finalisa tur e materianan cu exito lo ricibi diploma. Un otro grupo cu a logra finalisa un gran parti di e materianan cu exito lo ricibi nan certificado di participacion. E ultimo grupo aki tin e option pa ripiti e materianan cu nan no a logra finalisa cu exito en e siguiente curso.

Direccion Desaroyo di COA kier a informa cu nos tin un cantidad di 10 lugar habri pa entrenadornan cu kier haya un nivel basico pa engrandece nan conocemento.

Interesadonan por solicita pa participa na e curso aki haciendo uso di e e-mail adres [email protected] . Sea asina bon di menciona bo number di telefoon pa asina nos por tuma contact cu bo persona telefonicamente. Por haci esaki no mas tarda cu dia 14 di September 2017.