Cursista di Silveren Entrepeneurship Workshop motiva pa cuminsa cu su mesun negoshi

Sra. Carla Wever ya caba ta cu pension y el a participa na e curso Silveren Entrepeneurship Workshop aki di IDEA. E ta amplia di su experencia di e curso aki.

E ta haya cu esaki ta un super bon idea di e minister di Economia, y cu si e tabata tin tur e informacion cu e tin aworaki, e lo ta un negociante for di momento cu el a baha cu pension. Nan a haya hopi informacion, y ta informacion cu nan no tabata sa mucho di dje. Ta informacion di belasting, di notario, cu a bin duna informacionnan, etc. Ta informacion cu ta yega di tende di nan, pero cu no tabata mucho informa ariba esakinan.

Tambe e participantenan a wordo motiva pa kita e miedo di cuminsa cu algo. Esey ta algo hopi importante, ya cu nan a haya motivacion pa esaki. E ta algo cu a pensa, pero e miedo di cuminsa cu e idea ta keda. Pero Sra. Wever ta haya cu e motivacion cu nan a haya ta duna nan uno di sumo importancia.

Loke Sra. Wever lo kier cuminsa cun’e, ta pa e yuda e famianan cu tin un ser keri den e diferente santananan, pa yuda e famia drecha e graf of kelder di nan ser keri. E ta un personanan cu ta bishita su sernan keri den santana.

Por ultimo, Sra. Wever a bisa cu e informacion cu nan a ricibi tabata suficiente, pero toch lo tin gana di may mas den profundo den dje. Tin di e sesionnan ta falta di mas ora. Ya caba a dicidi cu hunto, a bin un grupo hunto cu nan lo bay sigui cu e siguiente curso, unda cu nan lo keda den contacto y hunto cu IDEA nan lo sigui cun’e, vooral den cierto informacionnan cu nan kier bay den dje, pa haya mas informacion, manera p.e. den belasting, den leynan. Den tur hunto. E sesionnan tabata di un pa dos ora, pero tin un grupo di cursista cu kier bay mas profundo den e sesionnan aki.

