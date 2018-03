Curpa di mucha perdi, localisa

ANDALUCIA, Spaña- Autoridadnan a detene e pareha di e tata di Gabriel Cruz, despues di e haya e curpa sin bida di e mucha, segun medionan local Spaño a informa. E muhe a wordo deteni ora cu e tabata transportando e restonan mortal di e mucha den e bahul di auto.

E mucha di 8 aña a disparce 12 dia pasa den e provincia di Almería (Andalucía) dia 27 Februari ultimo.

Te cu awo e unico pista den poder di investigadonan ta un camiseta cual polis cientifico a detecta DNA di e mucha.

Den e ultimo dianan e investigacion a concentra ariba e pareha di e tata di Gabriel, Ana Julia, di 35 aña mas o menos, cu a wordo haya cu’n tshirt di e mucha. E tabata tin e tshirt ey bisti dia cu el a disparce.

Riba 27 Februari, dia cu el a disparce, Gabriel a sali di cas di su wela despues di a come y a bay hunga na cas di su primo, na 100 m leu di cas di e wela. Pa a haya e menor, autoridadnna a extende e busqueda na 400 punto di localidad, incluyendo posnan, grot y propiedadnan priva. Nan a studia tambe e grabacionnan di e camara di siguridad di un hotel local, segun informacionnan.

Den e dianan prome cu a haya e curpa di e mucha, varios testigo a sigura di a wak un pick up blanco den e zona unda e menor a wordo mira pa ultimo biaha. Segun medionan local, e pick up a coy direccion di e caminda cu ta bay pa e cas, un hora prome di e desaparicion di e mucha.

Fuente: https://www.efe.com

