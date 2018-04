CURPA: “Di malo pa peor, unda nos ta awo”

Nos por sinti e tension cu tin riba nos isla tan stima Aruba. Nos tin un gobierno cu no tin direccion. Bayendo pa 4 luna y no por a hinca un presupuesto den otro. Aruba ta parse un boto cu yen di capitan. Riba dje a primiti pueblo durante campaña cu lo no bin cu medida pero pa 1 di juli 2018 su prome regaldo ta un aumento di bbo y bazv ta bira 6%.

Na final di februari 2018 nos por a lesa den prensa cu tin un acuerdo cera entre un compania canades y un compania local pa cultivacion di marihuana. Awe nos por lesa den prensa cu ta pensa di bin cu cultivacion di marihuana aki na Aruba. Nos ta considera cu esaki ta un done deal caba. Esaki no ta nada stranjo pa nos di partido CURPA paso di ora cu bo a sinta cu e partido RED den coalicion nos tabata sa cu esaki a wordo poni ariba mesa.

Nos problema social ta grandi aki na Aruba y cu e uso di marihuana bao di nos juventud ta alarmante. E uso aki ta causa cu tur dia nos ta haya nos mes confronta cu muchanan jong cu celebro afecta y dana. E danjo causa aki bo no por drecha mas. Ta Dios so lo por hasi un milager den nan bida. Gran parti di e ladronicia cu ta pasa riba nos isla ta hobennan cu ta adicto na marihuana.

Ainda falta pa termina cu e ley di invoeringsverordening caminda e geregistreerd partnerschap (matrimonio di mesun sexo) lo keda finalisa. Nos minister di enseñansa a bisa publicamente cu e lo drenta proximamente of a drenta caba den geregistreerd partnerschap. Nos tur sa cu partidonan MEP – POR – RED a bisa cu nan ta na fabor di esaki.

Nos minister di labor a anuncia cu lo subi salario minimo pero despues a bin resulta cu su mannan ta mara. Cu e medida di 6% na caminda; con gobierno lo atende cu esnan cu problema social?.

Di aworaki caba nos ta mira cu tur e promesanan di campaña lo termina den un sabor amargo pa e pueblo Arubano. Esaki ta e consequencia di a vota pa partidonan tradicional cu a priminti cielo y tera y na final di dia loke a sali na cla ta cu porfin Aruba a hanja un mandatario femenino a cueste loque cueste, poniendo un banda nan plannan y adoptando e plan di POR y RED, cu si sa con pa manipula e sistema di gobernacion na nan favor, priviligiando nan friends and family y MEP den esaki no por hasi net nada, sino Gobierno lo cai y nos minister president lo pasa pa historia pa ta e prome mandatario femenino cu no tin e know how con pa goberna un pais. Un bon manager sa con pa funciona durante crisis of no crisis sin cu trese peliger na e bienestar di nan empresa. Den e caso aki MEPPOR tabata sa caba durante 8 anja con e situacion financiero di pais Aruba tabata, y diripiente nan a hanja amnesia pa no bisa cu nan no ta creativo. A bira tempo pa partido Mep tuma e honor di yama un eleccion nobo, awor cu ainda nan ta na tempo.

Comments

comments