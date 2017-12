Curpa di chef desapareci descubri cerca di Paleis Soestdijk

DEN HAAG, Hulanda- Jaagdonan a descubri e curpa sin bida di e Chef Cook diasabra den e mondinan patras di e paleis. E area no ta accesibel pa publico.

Polis a bisa cu no tin indicacion cu lo por trata di un crimen. Famia di e chef a wordo poni na altura di descubrimento.

Takens desde 31 October a wordo raporta na polis como perdi. Un dia despues a bin haya su auto riba e parkeerplaats den cercania di Paleis Soestdijk. Un buskeda realisa pa polis conhuntamente cu ehercito no a duna resultado.

Na comienso di December, polis a conclui cu e Takens su desaparicion tabata uno boluntario. A dicidi di para e investigacion.

Chef Takens a traha den varios restaurant y tabata doño di un compania di catering. E aña aki, durante e temporada di zomer, el a cumpra Brassiere Bakboord na Almere. Un restaurant conoci pa su calidad di cuminda y cu prijsnan razonabel.

