WILLEMSTAD – Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) ta kontentu pa anunsiá un komienso fuerte di aña 2025, ku kresementu kontinuo den kantidat di turista di estadia durante e lunanan di temporada haltu di turismo. Luna di mart a registrá un kresementu di 14% den kantidat di bishitante kompará ku e mesun luna na 2024, registrando 8.925 turista di estadia adishonal. E prestashon fuerte aki ta mustra un yegada kontinuo di turista den e temporada haltu, registrando otro luna mas ku riba 70 mil turista di estadia.

Tur region a mustra un prestashon positivo den luna di mart. Notablemente, turismo di estadia for di Karibe a registrá un kresementu di 33%. Sur Amérika, Nort Amérika i Europa a registrá kresementu di respektivamente, 22%, 17% i 5%. Den sifranan apsoluto, Nort Amérika i Europa ta e regionnan for di kua nos pais a risibí mas tantu turista. Ta promé biaha den historia ku Kòrsou a registrá mas tantu turista for di Nort Amérika ku for di Europa, respektivamente 28.015 i 26.584 turista di estadía. Informashon kolektá for di e karchinan di Imigrashon ta mustra ku turistanan a keda un averahe di 7.9 anochi riba nos pais na luna di mart.

Prestashon tòp 3 merkadonan na luna di mart 2025:

Hulanda: Un kantidat di 22.485 turista di estadia hulandes a keda risibí na mart, demostrando 17% kresementu kompará ku 19.293 turista di estadia registrá na mart 2024. Mayoria turista hulandes (53%) a opta pa un otro opshon di akomodashon ku no ta resort, miéntras 47% a skohe pa keda na un resort hotel. Turistanan hulandes a keda un promedio di 11.4 anochi durante nan bishita. Un kantidat di 21% ta prosedente di Sur di Hulanda miéntras 18% ta di Nort di Hulanda.

Estádos Unídos: Estádos Unídos ta sigui ta un merkado importante pa Kòrsou, ku un oumento di 17% yegando un total di 22.002 bishitante na mart 2025, kompará ku 18.740 risibí e mesun luna na aña pasá. Ta promé biaha den historia ku Kòrsou a registrá riba 20 mil turista for di Estádos Unídos. Mayoria turista merikano (67%) a skohe pa resort hotels, miéntras 33% a opta pa otro opshon di akomodashon. Turistanan prosedente di Estádos Unídos a keda un promedio di 5.8 anochi riba Kòrsou, miéntras mayoria tabata prosedente di New York (14%), Florida (8%) i North Carolina (5%).

Canada: Turistanan prosedente di Canada a subi ku 17% na mart 2025, yegando na un total di 6.013 turista kompará ku 5.142 risibí na mart 2024. Bishitantenan prosedente di Canada a pasa un promedio di 7.9 anochi na Kòrsou, kaminda 59% a skohe pa keda na un resort hotel. Mayoria turista for di Canada ku a bishitá Kòrsou den luna di mart ta prosedente di Ontario (53%) i Quebec (28%).

Puntonan ku a resaltá di yanüari te ku mart 2025

Kòrsou su industria di turismo a mustra un prestashon fuerte den e promé kuartal di 2025, sostené pa esfuersonan stratégiko pa mantené visibilidat den e merkadonan prinsipal. E enfoke di Kòrsou riba diversifikashon di merkadonan, ta keda reflehá den e prestashon balansá di e aerolíneanan prinsipal ku ta sirbi Kòrsou, enfatisando e importansia di tur partner. Di yanüari pa mart 2025, Kòrsou a risibí 535.626 turista inkluyendo 215.366 turista di estadia, 12.011 day trippers i 308.249 turista krusero.