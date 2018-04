Curacao ta conoce otro morto den trafico

Willemstad Curacao: Djárason 11 di aprel 2018 alrededor di 20.13 or, Sentral di Polis a dirigí un patruya pa Wèg naar Westpunt na haltura di st. Willibrordus pa un aksidente di tráfiko ku a tuma lugá ku herido.

For di un investigashon preliminar ku polis a hasi na e sitio, a sali na kla ku un outo(1) un ‘nissan versa’ tabata koriendo riba e kaminda Wèg naar Westpunt bayendo direkshon di Banda Bou (ku dos turista). Na altura di e kaminda ku ta bai St. Willibrordus e shofùr di e ‘nissan’ a bira na links pa drenta e kaminda aki nèt na momento ku un outo(2) un ‘BMW’ tabata aserkando (hopi serka), un choke tabata inevitabel. E ‘BMW’ a dal den e outo ‘nissan’ aki ku na su turno a bira dal den un otro vehíkulo(3) (Jeep Cherokee) blanku ku tabata kore su tras.

Dor di e impakto aki e ‘BMW’ a bòltu na e sitio di aksidente. A konsekuensia di e aksidente aki tres persona a risibí leshon. Ambulans a transportá e víktimanan pa poliklínika di SEHOS pa tratamentu médiko pa e leshonnan ku nan a risibí.

Awe, djabièrnè 13 di aprel 2018, Polis a risibí informashon di St. Elisabeth Hospital, ku alredeor di 15.30 or, e okupante un dama(turista) ku tabata sintá den e outo nissan na banda drechi dilanti, a fayesé.

E prosedura ku ta mantené na dje ta, ku ta notifiká famia via e kanal(nan) legal i ofishal promé i despues di esei por hasi e identidat di e víktima públiko.

Departamento di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

