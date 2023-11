Willemstad: Djaluna 27 di novèmber 2023 alrededor di 08.32’or, Sentral di Polis a risibí notifikaskon ku tin un aksidente di tráfiko ku a kaba di tuma lugá riba Kaminda Serapio A. Pinedo na altura di e bògt promé ku JLB i ku tin un persona pegá den un outo ku ta gravemente heridá.

Mesora a dirigí un unidat di warda di polis di Barber na e sitio. Na yegada di e unidat, el a topa ku un dama shofùr ku no tabata duna señal di bida.

For di investigashon preliminar a sali na kla, ku un di e vehíkulonan a bai resultá riba man kontrali i dal den un otro outo ku tabata bini for di e otro direkshon.

Alrededor di 10.10’or, Sentral di Polis a keda notifiká ku e dama Recheline Hooi nasé na Kòrsou dia 14 di novèmber 1973, a fayesé na e sitio a konsekuensia di herídanan ku el a sufri durante di e aksidente.

Dòkter di polis a konstatá morto.

Personal di Departamento di Tráfiko ta investigando e kaso.

Imagen cortesia: Direct Media Canal 13.