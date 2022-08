Deporte: Diasabra 27 di Augustus Curaçao (Caribbean) ta enfrenta e ekipo di Chinese Taipei (Asia Pacific), unda cu Curaçao ta logra gana pa un solo careda.

Reangelo Decaster ta cuminsa como starting pitcher pa Curaçao unda cu el a tira 4 inning completo y ta wordo baha den di 5 inning cu 2 out y base yen, lagando e wega 1-0 den fabor di Curaçao.

Aki nan Qshondrickson Doran ta tuma e bala y ariba su prome pitch ta logra haña un fly ball pa left field y ta logra sali for di inning number 5 sin daño.

Den di 6 inning cu 1 out base bashi, Chinese Taipei ta bin menasa cu un bala bati pa center field unda cu hungador Davey-Jay Rijke ta logra horta un bataso di Homerun for di Chinese Taipei pa asina e wega keda den nan fabor 1-0, por sierto un tremendo hugada.

Curaçao ta logra keda cu nan bentahe di 1-0 over di Chinese Taipei pa asina gana Campeon Internacional di e Little League World Series y lo bay enfrenta e ekipo di Hawaii ariba Diadomingo 27 di Augustus pa asina mira ken lo sali e World Series Champions di Little League eynan na Williamsport Pennsylvania.

Nos ta manda tur clase di exito pa nos isla ruman Curaçao den e siguiente wega final contra di Hawaii.