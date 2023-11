Willemstad: Resientemente durante un rueda di prensa, Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) huntu ku Federashon Beisbòl Kòrsou (FEBEKO) a duna informashon referente e preparashonnan pa Kòrsou su partisipashon den Serie del Caribe 2024. Esaki lo ta Kòrsou su di dos partisipashon den e torneo anual di ekiponan profeshonal di beisbòl. E meta ta pa e aña aki sí Kòrsou regresá ku e kopa ganador. Alabes, Kòrsou su partisipashon ta forma parti tambe di CTB su strategia di promoshon di Kòrsou via di deporte. E torneo ta programá pa tuma lugá promé siman di febrüari 2024 na Miami. Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Ruisandro Cijntje tabata presente na e rueda di prensa i a elaborá riba e importansia di Kòrsou su partisipashon na Serie del Caribe 2024. Pa e okashon spesial aki tabata presente na Kòrsou, sr. Chema Sanchez di e ekipo profeshonal di beisbòl merikano Miami Marlins. E ekipo Miami Marlins ta un di e organisadónan prinsipal di Serie del Caribe 2024.

Serie del Caribe 2024 ta tuma lugá otro aña na Miami di 2 pa 9 di febrüari 2024. E torneo lo konta ku partisipashon di 7 pais esta Mexico, Puerto Rico, Repúblika Dominikana, Venezuela, Panama, Nicaragua i Kòrsou. E kampeonato lo tuma lugá den LoanDepot Park kual ta e kas di e ekipo di Marlins den liga grandi.

CTB a elaborá riba e importansia di Kòrsou su partisipashon den Serie del Caribe 2024 for di e punto di bista turístiko. Un públiko grandi ta sea bai wak e torneo den e stadion kaminda e partidonan ta tuma lugá òf wak via televishon òf online. Pues Serie del Caribe 2024 sigur lo brinda un oportunidat mas pa promové Kòrsou via di deporte. Ademas e torneo ta brinda e oportunidat pa Kòrsou ta presente den e merkado di Estádos Unídos kual ta un di e kontribuyentenan prinsipal di e kresementu den kantidat di turista di estadia ku ta bishitá Kòrsou.

Por último, FEBEKO a duna informashon di e proseso ku Kòrsou ta kanando pa ku su partisipashon den Serie del Caribe 2024. Den kuadro di esaki lo tuma lugá un torneo lokal for di kua lo bai forma e tim nashonal ku lo representá Kòrsou na 2024. E torneo lokal ta tuma lugá di 3 di desèmber pa 10 di desèmber próksimo na Tio Daou Ballpark. Tur wega lo ta 7:30PM, porta lo habri 6:30PM. E torneo lo konta ku partisipashon di vários di nos hungadónan di MLB, ex- hungadónan di MLB, nos prospektonan den liga menor i otro liganan profeshonal rònt mundu.