Curacao: Polis ta recorda cu diadomingo no por core vehiculo

Willemstad Curacao: Kuerpo Polisial ke rekordá tur siudadano ku a base di e medidanan ku gobièrnu a stipulá pa garantisá menos plamamentu di e vírus di Corona, ku riba djadumingu no por manehá niun tipo di vehíkulo riba kamindanan públiko. Esta ni vehíkulonan di motor ni otro kategoria di vehíkulo manera baiskel ets.

E prohibishon aki ta konta for di djadumingu 00.00’or te ku su djaluna siguiente pa 04.30’or.

Eksepshon riba esaki ta pa personanan ku ta duna kuido na personanan ku ta dependiente di nan i di kua e kuido no por wòrdu posponé. Semper denter di e orario entre 04.30’or i 08.00’or, 12.00’or i 14.00’or i 16.30’or i 20.00’or.

E personanan aki MESTER tin nan karta di eksonerashon kontinuamente huntu ku nan i riba promé petishon di outoridat, mustra esaki.

Tambe eksepshon ta wòrdu hasí pa personanan ku:

– mester sea bai botika òf un instituto di kuido médiko urgente;

– ta pertenesé na un proseso òf funshon vital i di kua e trabou ku nan ta ehersé no por keda posponé òf MESTER tuma lugá na un otro sitio ku no ta na kas.

Un yamada ta bai na hóbennan ku ta kore na grupo riba kaminda públiko riba djadumingu, pa respetá e reglanan aki i sea alertá, pasobra polis lo aktua determiná kontra esnan ku no ta sigui regla.

Laga nos tur huntu ban kuida nos mes i kuida otro.

