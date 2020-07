Curacao Parlamentario Royer: Mi ta haya prome minister Rhuggenaath un sinberguensa

Parlamentario Menki Rojer den oranan di diaranson mainta a keda yama pa recherche pa interogacion debi na un menasa contra prome Minister di Curacao. Sr Rojer a menciona cu recherche a yame cu nan mester detene pa asunto di menasa.

Sr Rojer a menciona cu nan a interoge cu mas cu 40 pregunta pa un supuesto menasa y tabata cla cu tur hende por a mira cu no ta e a skirbie pero el a copie for di un otro persona cu a skirbie y menciona cu e menasa aki ta inaceptabel, ta e prome Minister a entrega keho contra su persona. Ora hende a pone e menasa riba Facebook el a menciona cu esaki no ta haya su aprobacion y por a prueba esaki na recherchenan. Mi ta haya Eugene Rhuggenaath un sinberguensa y ma pone den e rapport tambe, pasobra bo no ta sirbi pa dirgi un pais y ta busca tipo di cosnan aki pa desvia e pensamento di e porquerianan cu bo ta haci, ami no mester menasa Eugene Rhuggenaath tin cosnan mas importante pa haci. Tur hende por a wak cu no ta ami a skirbie ta un texto copia pero si bo ta asina bobo di no wak kico bo kier mi haci, pero mi ta bay duna un denuncia pasobra e prome minister ta un estupido. Si mi kier menasa Eugene Rhuggenaath mi ta menase den parlamento.

