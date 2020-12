Curacao no lo duna ningun ora di flexibilidad despues di cambio di aña durante TDQ

Durante conferencia di prensa di Gobierno di Curacao relaciona cu informacion di COVID, un periodista a puntra e dr Izzy Gerstenbluth cu ta e epidemiologo encarga cu epidemia relaciona cu e medida cu tin di TDQ riba Curacao unda hendenan tin cu habri tiro den cas y a puntre dicon no ta haci un flexibilisacion un rato pa hende por tira nan klapchi y bay bek paden.

E epidemiologo Dr Izzy a informa cu Aruba a introduci Toque de queda di nobo y a bisa cu bo por wel di tuma yen di medida pero puntra bo mes ki efecto bo kier pa tin. Esaki no ta pa daña dianan di fiesta pa hende, esei no ta e motibo di tuma medida, bo ta den un situacion cu mester tuma medida debi cu tin un virus ey fo cu ta causa problema si lage plama dimas. E virus no lo sosega ni un aña nobo of ora tin fiesta te cu 2’or di marduga dunabo chens di aglomera y bay cas. E virus no ta mantene su mes na toque de queda, nos tin cu ta real tin un motibo dicon a hacie. Dicon tin cu hacie aña nobo bay te cu 2or of no e dia prome of dia despues tabata palabra di Dr izzy. Si ta bisa cu no ta necesario y ta hacie 2’or e ora bo tin cu kita e TDQ mes.

