E situashon aktual en konekshon ku pashènt interná di Influenza i COVID-19 na Curaçao Medical Center [‘CMC’] ta bou di kòntròl. Aktualmente tin 18 pashènt ku influenza i 7 pashènt ku COVID-19 hospitalisá.

Ta importante pa nota ku mayoria di e pashèntnan akí ya ta sufri di

malesanan króniko i pues pa e motibu akí ta rekerí di kuido mediko adishonal.

CMC ta hasi petishon pa den kaso ku bo ta eksperensiando síntomanan di grip manera; tos, nanishi ta kore, nister, doló den pechu, doló di garganta, doló den skarnir i keintura te ku 39°C i tin sirugía planiá , informá bo dòkter prinsipal (i departamentu di planifikashon i logístika) na 745-000 ekstenshon 2380

promé ku bo sita pa sirugía.

Tur sirugía elektivo pa pashèntnan ku síntoma di grip lo ser posponé pa asina salbaguardiá siguridat di e pashènt. CMC ta reiterá ku no tin kousa pa preokupashon en kuanto maneho di

kapasidat di kuido.

Pa manehá e situashon CMC ta implentando protokòl similar na maneho di COVID-19 kual ta enserá ku pashèntnan ta ser tratá den un area isolá den departamentunan spesifiko, designá pa pashènt ku Influenza/COVID-19.

Curaçao Medical Center ta konsehá pa bisti tapaboka ora ta nesesario òf den espasionan será ku hopi hende pa asina protehá bo mes i tambe otro den kaso ku bo ta eksperensiá algun di e síntomanan menshoná ariba.

Si bo ta eksperensiá kualke un di e síntomanan ya menshoná, porfabor tuma kontakto ku bo dòkter di kas.

Den kaso ku e síntomanan presentá despues di 5 P.M. porfabor tuma kontakto ku ‘Huisartsenpost’ (HAP) na 9252 (grátis) durante siman entre 5 P.M. and 8 A.M. i den wikènt i riba dianan di fiesta nashonal durante 24 ora.