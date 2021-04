Curacao lo haya Moderna como vacuna

Willemstad Curacao: Durante e conferencia dr Izzy Gerstenbluth a informa cu ta bai usa e bakuna di Moderna. For di komienso a bisa nos ta haña mas ku 1 bakuna den nos trayektoria di bakunashon.

E strategia mester a wòrdu kambia mirando ku e sifranan tabata subiendo i hendenan ta muriendo. Pa e motibu aki a disidi pa kuminsá bakuna mas hende.

A pidi Hulanda pa yudansa. Ora a mira kuantu hende mester bai bakuna pa yega e meta di mas hende posibel pa fin di aprel, bakuna di Pfizer tabata skars. P’esei mester a bini Moderna.

65 mil dosis di bakuna lo yega awe di Moderna.

Gobièrnu a pidi pa no bini ku e marka AstraZenica mirando ku tin problema ku pròp di sanger ku ne.

Netamente paso AstraZeneca a wanta na algun kaminda, e preshon pa haña e otro bakunanan a subi i pa esaki ta buta ku tin skarsedat di bakuna.

Hulanda a komprometé ku no ta manda e bakuna AstraZenica pa nos.

Moderna ta meskos ku Pfizer paso nan ta abase di mRNA.

E bakuna di Pfizer a sali 30 desèmber 2020 i Moderna a sali 31 desèmber 2020.

E almasenahe ta super friu pa Pfizer i Moderna ta rekerí un friu normal.

E resultadonan di efektividat di Pfizer ta 95% i Moderna ta 94.1%.

90% previshon di infekshon.

Pfizer ku Moderna no tin diferensia. Ku un kambio di marka di bakuna bo ta yega na e mes un resultado.

Mas ku 10250 a registra ayera pa bakuna.

Esnan ku a tuma e promé dosis di Pfizer ta garantisa ku esun di dos ta Pfizer.

Te 55752 hende a traha sita te ku awe 10or di mainta.

26645 a hana 1 dosis di bakuna.

10221 a hana 2 dosis di bakuna kaba.

10 di aprel por kuminsá registrá pa bai WTC. Esaki ta kuminsa 14 di aprel.

E kapasidat ta 1500 hende i asina e ta bai subi.

SDK ta kuminsá bakuna 12 di aprel.

Pa motibu ku nos ta bai haña bakuna di Moderna, nos por hala e fecha pa e di dos dosis mas tempran.Esaki a bini mirando ku a bisa ku esnan di Pfizer ta skùif nan manda nan 5-6 siman na lugá di 3 siman.

Pa awor aki tin 130 hende na hospital di kual 41 ta den kuido intensivo i te ku awor aki tin 2 morto ku a muri.

Mas lat lo saka e lista ofisial pa awe.

E sifranan ta mustra ta bahando dor di medidanan, pero nos ta bai keda den 200 piku pa dia. Maske kuantu medida buta e lo baha skèrpi manera nos ke.

Esaki ta debí ku e variante nobo ta kontagiá mas lihé.

40-65 aña ta e grupo di riesgo awor aki. E grupo aki ta kontagiá mas ku Covid-19.

Ántes tabata grupo di hende grandi ta fayesé awor edat hóben ta drenta hospital i muri.

Por lo pronto e sifranan ta bai keda haltu i medida mester keda. Pa yuda esaki baha mester bakuna.

Tin bakuna di Pfizer te djadumingu-djaluna awor. Despues tur hende lo haña Moderna pa esnan ku ta tuma esaki pa promé bes.

Pa loke ta skol, dia 12 di aprel no tin skol pa niun alumno. Direktornan i dosentenan skol avansá voral esnan di eksámen por bai skol pa prepará pa habri dia 13.

Esnan di grupo 8 di skol di fundeshi tambe ta konta den e grupo ariba.

entre 13-23 aprel, skolnan ta habri den forma adaptá;.

Skol findishi: Alumnonan den grupo 8 ta bai skol normal.

Skolnan Avansá: Alumnonan di klas di eksámen tin ku bai skol normal. Skol mester kaba no mas lat ku 1.15pm

Sobra alumnonan mester haña lès virtual.

EFo toets ta sigui pa skolnan di findishi te ku awor aki.Si bin kambio ta bisa esaki despues.

Dosentenan ku ke bai skol pero no ta den un klas di eksámen, por bai skol pa entre otro hasi e lès virtual for di aki nan. Mester tin komprobante plus un roster.

Entre 4.30-8am por hiba mucha skol (esnan den klas di eksámen) i entre 12-2pm por buska nan yu ( esnan den klas di eksámen)

4:30-6:30 pm mayornan por buska nan yunan na krèsh.

Kòrda kore ku komprobante pa sa ku ta yu ta hiba i òf trese.

Skol ta plania pa kuminsá djarason 28 di aprel 2021. 26-27 aprel ta vakashon i esaki ta keda meskos. Ta bai komuniká over di esaki den un konferensia di prensa algun dia promé ku dia 28 di aprel si tur kos ta sigui manera a premirá.

