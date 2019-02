Curacao: Autoridad lo actua severo si tin desturbio di orden publico durante manifestacion

Willemstad Curacao: Ministerio Públiko ta rekonosé i ta respetá e derecho di tur suidadano pa por manifestá, basta esaki bai den margen di lokual lèi ta permití. Na momentu ku durante un manifestashon personanan hasi nan mes kulpabel na echonan kastigabel manera destrukshon di propiedat, menasa, no kumplimentu ku instrukshon di òutoridatnan kompetente i trese orden públiko na peliger, esaki ta bira un echo kastigabel. Den un kaso asina aktuashon di polis na promé lugá ta pa kaba ku e disturbio i kita esnan ku ta stroba orden públiko for di e lugá, pero tambe lo pasa over pa detenshon di esnan responsabel pa e echonan kastigabel kometé.

No ta permití na ningun momento pa usa droga of alkohol durante manifestashon. Na momentu ku e manifestashon sali for di man outoridatnan lo aktua dirigí pa kaba ku e manifestashon i lo bai over pa detenshon kaminda ta nesesario.

