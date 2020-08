Curacao a registra un caso di hogamento na Vlakte San Pedro

Willemstad Curacao: Djárason 12 di ougùstùs 2020, alrededor di 13.11 or, Sentral di Polis a risibí yamada tokante di un kaso kaminda un hòmber a kai for di baranka na ‘Vlakte San Pedro’ na altura di un di e molinanan na Tera Kòrá. Mesora a dirigí polis na e sitio. For di investigashon preliminar por a komprondé ku dos (2) hòmber tabata riba un baranka na e sitio menshoná ta kohe koncha. Dado momento unu di nan a baha bai un poko mas abou, ku e konsekuensia ku un ola grandi a dal’é i bent’é den laman. Laman tabata hopi brutu esaki a pone ku el a konfrontá difikultat ku landamentu i a bin hoga. E personal di helikòpter di wardakosta a logra di saka e kurpa sin bida for di awa i trese tera.

Debí ku e víktima no a keda identifiká pa famia ainda, no por duna e nòmber liber te na e momentunan aki.

Comments

comments