Willemstad Curacao: Den un boletin di aviashon outoridat di aviashon sivil ta informá ku desde 20 di ougùstùs 2025 te ku 17 novèmber 2025 no ta permití e siguiente avionnan pa drenta espasio aéreo di Kòrsou, Curaçao Flight Information Region (FIR) nii baha na Kòrsou:
1. Kualke avion operá pa Rusia i Nort Korea
2. Avionnan di operadornan Rusiano i Nort Koreana asta si esakinan ta operando bou di un operador di merkadeo den kualke forma di “code-sharing” of otro konekshon i palabrashonnan
3. Kualke avion registrá unda parti di mundu kaminda ku e doño(nan) ta Rusiano i/òf di Nort Korea
4. Tur avion ku ta wòrdu di charter òf kontrolá pa Rusia òf Sur Korea
E prohibishon aki no ta konta den kasonan di emergensia ni pa buelonan humanitario ku previo outorisashon di outoridatnan di Kòrsou.