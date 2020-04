Curacao a haya un enfermero positivo pa CoronaVirus y lo manda tur bek Merca

Dr Izzy Gerstenbluth epidemiologo diabierna anochi den un conferencia di prensa a informa cu ta conoci cu e situacion di Corona Virus a pone cu Curacao tambe a haya ayudo di enfermeronan profecional den mundo di cuido intensivo y te hasta a keda aregla pa tin mas aparato di ventilacion, esaki ta si casonan bay for di man. Nos tin cu gradici cu e casonan di COVID-19 ta limita na Curacao danki na e comunidad y nos tur cu a tene nos mes na e instruccionnan y pesei por bay den otro fase pa relaha e medidanan poco poco.

Via Hulanda a haci un contracto cu un compania cu ta contrata personanan via un uitzendbureau medico for di Merca pa specialistanan cu sa e trabou di cuido intensivo, y otro enfermeronan cu por handel cu e aparatonan si tin mas casonan den futuro cu mester di man.

84 enfermero profecional a bin for di Merca y algo a bay robes diabierna mainta, for di Merca a pidi pa test tur persona si nan ta test pa COVID-19 y un test negativo no cu nan ta OK. Pesei mester a bay cuarentena si nan ta negativo. Algo a bay robes na merca y ora a bay na Curacao cu a keda planea bay Hotel. Un di e personanan no tabata mag di a subi e avion mes y sinembargo esaki a bay fout y no a warda e resultado y te final a haya e resultado cu e ta positivo. Nos a averigua full anochi kico por a pasa dicon e fout aki a bin y a informa Hulanda di biaha pasobra ta anan a traha e contacto cu Merca.

Aruba a keda alerta tambe y a participa na e reunionnan y a termina e contracto aki y informa Hulanda, pero e grupo aki no por keda e islanan y si haya un remplasante lo evalua.

