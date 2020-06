Curacao a cononoce otro caso di CoronaVirus y a yega na 21

Curacao: Aktualmente nos tin 21 kaso registrá pa loke ta Corona Vírùs di kual 6 ta aktivo. Ta trata aki di 8 hende hòmber i 13 hende muhé. E 5 persona aktivo ta yu di tera pero nan a keda pega afó. Awor ku nan a bini atrobe, nan a tèst positivo. E personanan aki a bini for di (2) Colombia, (2) Repúblika Dominikana i (1) Merka. E otro persona ku ta aktivo ta aktualmente den hospital i ta rekuperando. Un total di 985 persona a tèst na Kòrsou.

Tin di bisa ku tin 8 persona ku ta wordu vigila na kas, 6 persona ta den karentena bou di guia militar i tambe tin 16 di FOL ku tambe ta den karentena.

Pa loke ta e barku krusero den nos haf, e tripulantenan a pasa nan 14 dia pa loke ta karentena obligatorio i por bisa nan por baha for di e barku paso nan a test negativo pa Corona Vírùs. Pero mirando ku tin un protokòl di e kapitan, nan lo keda riba e barku aki.

Bo mira na Europa aktualmente e kantidat di esnan ku tin Corona Vírùs ta bahando i kisas e tempu ku ta birando kayente tin efekto riba esaki. Pa loke ta Colombia i Brazil e tempu ta birando friu i kisas pa e motibu aki e kasonan ta mas hopi. Merka dor di kon e ta atendé ku su medidanan, e tambe tin hopi kaso. Mester wak bon promé ku disidí pa ken por habri i baha na aeropuerto.

-Si bo tabata den eksterior promé ku 16 di mart 2020 ku intenshon pa bin Kòrsou bèk promé ku 8 di mei 2020, bo no mester paga gastu di karentena obligatorio ora bo yega awor aki.

-Si bo tabata den eksterior promé ku 16 di mart 2020 ku intenshon pa bin Kòrsou bèk promé ku 8 di mei 2020 i bo a bai atendé ku kosnan médiko, bo no tin ku paga gastu di karentena obligatorio si bo bin awor aki.

Pa otro personanan ku no ta kai den e dianan ariba menshoná i ku haña e pèrmit di reisverificatie.cur@gobiernu.cw, mester paga e karentena obligatorio aparte di esaki e tèstnan ku mester wordu hasi.

Un persona ta obligá pa keda 2 siman na un lugá indiká pa gobièrnu i no na kas ora bini di afó.

Djabièrnè awor dia 5 di yüni 2020, algun grupo mas por drenta nos pais. Ta trata aki di hendenan ku mester bini . pa entiero, òf un miembro di famia ta den su fase final di bida òf mester remplasá tripulante di un barku ku ta mara na Kòrsou.

Tene na kuenta ku e opshon aki, e gastu di karentena obligatorio mester wordu paga pa e persona mes.

Pa kualke motibu bálido mester manda petishon na e email ariba menshoná.

Pa loke ta studiantenan di Merka i Canada ku ke bini Kòrsou, ta posibel pero e motibunan mester ta bálido. Si e studiante ta den un situashon finansiero di atenshon òf e kondishon kaminda e studiante ta keda no adekuá òf e studiante tin un kondishon médiko agudo.

Tene na kuenta ku gastunan ta pa sea e studiante òf mayornan pa loke ta karentena obligatorio. Pa petishon riba e parti aki, mester manda un email pa haña e pèrmit pa bin Kòrsou.

