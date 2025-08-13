Pa di dos aña konsekutivo, Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) a organisá e Youth Tourism Experience (YTE) Program. Meta di e programa YTE ta pa laga hóbennan entre 15 i 17 aña di edat familiarisá nan mes ku e industria di turismo i hospitalidat durante un fakansi job di 3 siman. E edishon di e aña aki a keda organisá den estrecho kolaborashon ku 16 kompania den e industria di turismo i a tuma lugá entre 21 di yüli pa 8 di ougùstùs 2025. Resientemente, e programa a keda klousurá ku un seremonia ameno kaminda Minister di Desaroyo Ekonómiko, drs. Roderick Middelhof, a hasi entrega di sertifikado na e 27 hóbennan partisipante.
E hóbennan ta di diferente skol i nivel di edukashon inkluyendo, AGO, VSBO, SBO, HAVO i VWO. Promé ku inisio di e fakansi job, e hóbennan a sigui 3 dia di workshop, tópikonan a inkluí: komunikashon i kon pa aktua di manera profeshonal, customer experience i dress code, money management, discipline i self-management. Tambe e hóbennan a partisipá na un Island Discovery Day kual a inkluí un ‘speurtocht’ den nos sentro di siudat Willemstad i bishita na Kas di Pal’i Maishi. Na final di e periodo di fakansi job, e hóbennan a trata kiko a bai bon, ménos bon i kon nan ta bai sigui apliká e konosementu atkerí.
Kompanianan ku a partisipá ta: BC Private Chef, LionsDive Beach Resort Curaçao, Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, Papagayo Beach Resort Curaçao, FBTT / Atlantis, Blue Bay Dive & Watersports, Coral Divers, Serena’s Art Factory / Chichi Garden, Curaloe, Coral Estate Luxury Resort, Avila Beach Hotel, Courtyard by Marriott Curaçao, Curaçao Ports Authority, Curaçao Sea Aquarium, Dolphin Academy, 7.1 Experience, Curaçao Activities i CTB mes. CTB ta gradisí tur kompania ku a partisipá pa huntu por logra pa mas hóben haña interes pa sigui un estudio den ramo di turismo i hospitalidat i despues skohe pa un karera den e industria aki.