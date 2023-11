E conferencia di DCCA “Flight to the Future”, organisa pa CUR, a sigui cu masha entusiasmo diamars (e di dos y ultimo dia) den un ballroom di Curaçao Marriott Beach Resort completamente yen y enfocando su mes ainda mas riba transporte aereo internacional sostenibel a traves di su programa elabora. Diaranson 8 di november 2023, a tuma luga un conferencia di prensa cu tur CEO di DCCA, caminda CUR a haci un demostracion innovativo tocante e futuro di aviacion p’asina termina cu e evento aki den gran forma.

“Nos a combersa y demostra e cantidadnan infinito di oportunidad. Innovacion no ta cos di perde y nos lo sigui persigui e den nos manera di haci negoshi tur dia. A crea e evento aki di y pa experto den e industria cu ta na altura riba cua tema tin un luga destaca den nos agenda. Segun cu e industria ta evoluciona, ta pone cu nos mester mira, siña y adapta nos mes mas pronto cu ta posibel. Nos ta entusiasma cu e resultadonan di e conferencia aki y nos ta spera pa actua lihe riba e temanan discuti durante e conferencia”, asina Jonny Andersen, CEO of Curaçao Airport Partners, operator of CUR a duna di conoce.

E participantenan cu a disfruta di e conferencia aki a disfruta di un variedad di sesion cu personanan clave den e industria local como tambe internacional segun cu e conferencia a avansa. E aerolineanan internacional cu ta asocia ta JetBlue, KLM y TUI y nan a contribui na e combersacion tocante nan perspectiva riba futuro a traves di un panel discussion dirigi pa un representante di IATA. E programa extenso a inclui un combersacion cu esnan encarga pa fabrica e avionnan Unified International, Ampaire y Surf Air kende ta concentra riba nan area di desaroyo y e operacionnan rond di dje.

E resultadonan di un investigacion realisa riba e conexion entre e islanan di Caribe Hulandes a bay den detaye durante un presentacion y a conversa mas durante un sesion di pregunta y respuesta despues, ya cu esaki ta di hopi prioridad pa e seis islanan cu ta miembro di DCCA.

E expertonan financiero di e organisacionnan renombra manera Rijksdienst Caribisch Nederland, MCB y The Curaçao Financial Group N.V. tambe a profundisa riba e retonan financiero cu e operadornan di aeropuerto ta enfrenta of lo por enfrenta den e temponan aki y den futuro, mientras cu e companianan di servicio publico di algun teritorio participando a papia riba ideanan mutuo riba alternativa y perspectiva, mientras cu nan a papia riba nan perspectiva y alternativa pa futuro. Pues, un programa completo cu a laga tur esnan cu a atende e conferencia satisfecho.

Manera menciona inicialmente, diaranson a continua cu un conferencia di prensa den Jet Center Curaçao. Tur director ehecutivo a resumi e evento, nan conclusion personal, nan pensamento y kico por spera di DCCA den conhunto. E evento aki a conta cu presenta di medionan di comunicacion y stakeholders ya cu CUR a trece un momento soprendente: un transport di blood plasma pa medio di drone cu a laga tur hende asombra mirando cu asina a demostra e futuro di aviacion y loke esaki por nifica pa e islanan.

E ehecucion unico aki a cuminsa na Otrobanda, caminda a ekipa e drone cu blood plasma y transporta cu masha cautela pa Jet Center Curaçao na aeropuerto. Minister Cijntje y Cooper a uni na Andersen pa ricibi e drone y cu placer a yuda saca e sanger pa entrega esaki na Felix Greving (Unitleider Technische Beheers Organisatie (TBO) di Fundashon Mariadal Bonaire). Sille, representante di Bloed Bank, como tambe demas socio den e industria y stakeholders a ricibi invitacion pa e momento historico aki.

Pa medio di e demostracion aki, CUR a demostra bibo y directo e cantidad di posibilidad a traves di innovacion y tur loke por logra den un futuro no mucho leu. E forma di transporte sin humano di sanger/plasma lo por salba bida y cambia e reglanan di wega den e industria di salud den nos area. E transport di articulo farmaceutico por ta realisa hopi mas lihe na momento cu tempo ta esencial y den caso di bida of morto.

CUR ta wak bek cu hopi satisfaccion e di dos edicion exitoso di “A Flight to the Future” cu nan tabatin e honor di organisa y ta termina cu un gradicimento special na tur esnan cu a organis’e pero tambe na tur su socionan. Un gradicimento special na Krishna Doll-Oedjaghir, gerencia di CATS, operador di Jet Center Curaçao, pa su hospitalidad na momento di organisa e conferencia di prensa y brinda tur e apoyo necesario pa un demostracion sigur y cu fluidez cu tur e invitadonan.