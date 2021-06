Cuponan pa EPB ta limita e aña’ki

Directorado di EPB ta haci un apelacion na mayornan pa inscribi nan yiunan mas lihe posibel na EPB. E cuponan cu a keda habri ta limita.

Erwin Lopez a splica den un entrevista cu nan tin bon comunicacion cu scolnan basico. Pues na e momentonan aki nan tin un idea caba cuanto studiantenan nobo nan lo ricibi for di scol basico. Sinembargo e problema ta cu studiantenan cu no por sigui MAVO y mester bay pa EPB. Cu MAVO-nan no tin e comunicacion aki y no tin idea con e fluho ta di e scol ey pa EPB.

Basa riba loke nan ta calcula cu ta bini di scolnan basico, ta habri cierto cantidad di klas nobo. Pero no por habri klas di loke e normanan ta establece.

Ta den un periodo cu ya caba sa si un hoben ta bay over of ta keda sinta. Ta haci un apelacion na mayornan pa cuminsa registra nan yiunan. Na EPB Oranjestad no tin mas cu 50 cupo, pa cual esun cu inscribi prome ta haya luga. Nota reserva luga pa ningun studiante.

Esnan acepta na EPB mientrastanto mester a haya un carta pa registra oficialmente online. Si nota cu nan no a registra, EPB lo tuma contacto cu e mayornan pa inscribi na e forma tradicional. E di dos siman di juli vakantie administracion lo ta cera.

Hopi biaha ta forsa muchanan bay MAVO pero no ta logra. Nan ta haya nan mes ta bolbe EPB, cu poco motivacion pa studia. Kisas esaki ta debi na e mal nomber cu EPB tabatin den pasado. Lopez a sigura cu e muchanan di EPB tin e mesun oportunidadnan cu esnan di MAVO, pa bay EPI, y tin biaha miho prepara.

El a apela na mayornan pa haci un escogencia consciente y no forsa un yiu pa bay MAVO y despues e ta faya. Y ta haya problema cu motivacion.

Un di e problemanan cu si EPB tin ta pa haya docente pa e diferente vaknan. Nan escasez ta den e area di ofishi manera electro, koki, den cuido, etc. Tin docentenan pensionado cu por yuda. Sinembargo e areglo cu tin aworaki no ta haci e situacion atractivo pa nan duna un man.

Pa loke ta e plannan di futuro riba tereno digital, EPB no ta asina leu anda. Ademas, mester wak si e compania nacional di telecomunicacion por absorba e conexion pa tur scol y muchanan na Aruba, y nan mester di un laptop tambe.

