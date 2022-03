Un producto Italiano traha na Aruba! Y awo disponible mas serca dibo! Gelatissimo Aruba ta produci e miho calidad di gelato Italiano autentico.

Traha diariamente pa brinda un producto fresco. Gelatissimo tin dos Gelateria cu ta situa na Palm Beach, man’e Gelatissimo Bus dilanti Giannis Restaurant y Gelatissimo Palm Pier.

Cu un delicatesa y textura suave, Gelatissimo a dicidi di introduci nan Gelato den Cups To Go cu ta obtenibel na Supermercadonan rond Aruba, manera Ling & Sons, Superfood y Super Do It Center Shaba. E ta disponibel den un presentacion di 120-milliliter y 450 milliliter, cu sabornan manera: Stracciatella, Hazelnut Crunch y Pistachio den un empaque color biña bunita y resaltante.

Y pa ocacionnan especial, Gelatissimo ta ofrece BonBons di Gelato, cual ta wordo presenta den caha bunita cu sabornan manera Amaretto, Hazelnut Crunch, Mandarin, Coconut y Coffee. Un postre saboroso cu adulto y mucha por disfruta. Cada empaque ta bin cu 10 BonBons, cual ta perfecto pa un regalo of pa disfruta cu famia.

Pa mas informashon, bishita Gelatissimo su website na www.gelatissimoaruba.com

