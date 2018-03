Cunuceronan mester un tarifa mas razonabel pa uzo di awa

Recientemente gobierno di Aruba, representa pa minsiter Chris Romero a firma un convenio cu WEB y Sta. Rosa encuanto awa pa cunukeronan. Varios ta e cunukeronan presenta. Nos redaccion a puntra Sra. Paola Andrea ariba su opinion tocante e acuerod aki. E ta splica.

E problema pa e cunukeronan di Aruba, ta e awa, segun Sra. Paola Andrea di Cunucu Aruba Dushi Tera. solucion segun Sra. Andrea ta pa e awa bay via meter. E ta mas facil cu bay transporta e awa via truck, ya cu no ta tur ora tin truck suficiente pa abastece tur e cunukeronan na Aruba. Y ta mas factibel pa e bay via meter.

Awa na Aruba ta hopi caro y cunukeronan lo kier un tarifa mas razonabel. A pensa ariba 3,50 pa m3 y aworaki ta pagando 9,50 pa m3. Aworaki nan ta gastando mas o menos 250 m3. Sra. Paola Andrea di Cunucu Aruba Dushi Tera tin hopi aña sin ricibi awa for di Sta. Rosa. Aworaki nan ta consumi pa luna mas o menos 250 m3, y den un corto plazo lo bay subi te na 1000 m3 den cantidad di consumo e ora.

Sta. Rosa no ta tur ora por cumpli cu e demanda di awa, door cu ta 3 truck so nan tin. Cunucu Aruba Dushi tera tin plantacion di fruta cu berdura y un parti chikito cu hidroponic, y tambe tin bestianan cu tin mester di hopi uzo di awa tambe.

