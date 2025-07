Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta contento di anuncia lansamento di su campaña nobo “Win Your Way to Happiness”. E iniciativa aki a cuminsa oficialmente awe den e area principal di aeropuerto, situa despues di e control di siguridad, den presencia di e team di liderazgo di aeropuerto, prensa local y demas partnernan di aeropuerto. E campaña lo dura te cu dia 31 di october 2025.

Diseña pa eleva e experiencia di biahe, e campaña ta invita e pasaheronan pa explora y disfruta di e variedad di opcionnan di tienda y cuminda y bebida disponibel na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. E biaheronan cu gasta 30 dollar of mas na cualkier tienda di aeropuerto of punto di benta di cuminda y bebida lo ricibi un ticket di entrada cu chens di gana premionan emocionante, incluyendo un biahe di regreso pa Aruba y vouchernan di biahe.

Pa drenta den e campaña, e pasaheronan simplimente mester completa nan ticket di entrada y laga esaki den un di e cahanan cu e tema di surfboard situa den henter e terminal di aeropuerto. Cada entrada valido ta provee un chens pa gana un di varios premio emocionante, haciendo cada compra mas gratificante. Sea bo ta un local cu ta bay cu vakantie e zomer aki, of un bishitante cu ta despedi di nos One Happy Island, e campaña aki ta duna tur hende un oportunidad di gana den grandi door di disfruta di e experiencia di cumpra den aeropuerto.

Cu premionan special adapta tanto pa turista y local, e campaña aki ta ofrece algo pa tur hende:

Prome premio:

Turista: Trip pa 2 pa Aruba incluyendo pasashi y estadia di 1 siman na Aruba Marriott.

Local: Voucher di biahe balora na 2.500 dollar.

Di dos premio:

Turista: Trip pa 2 pa Aruba incluyendo pasashi y estadia di 1 weekend na Aruba Marriott.

Local: Voucher di biahe balora na 1.500 dollar.

Di tres premio:

Turista: Trip pa dos pa Aruba (pasashi).

Local: Voucher di biahe balora na 750 dollar.

Lo anuncia e ganadonan dia 31 di october 2025, ta importante pa menciona cu e ganadonan mester reclama e premionan denter di un aña. Cada 30 dollar gasta, ta conta como un entrada y ta permiti pa tin mas cu un entrada.

Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na AAA, a expresa: “E campaña aki ta tocante crea momentonan emocionante pa nos pasaheronan, sea cu nan ta bay cas bek of pa esnan local cu ta inicia nan biahe pa exterior. Nos ta spera di por brinda un poco mas di alegria pa cada biahero y haci nan momento na aeropuerto sinti memorabel y gratificante.”

Jose Harms, Account Manager Concessions & Commercial Property na AAA, a agrega: “Nos ta orguyoso di por a asocia cu nos tiendanan y restaurantnan di aeropuerto pa haci e campaña aki un realidad. E ta un manera excelente pa demostra e balor y variedad di nos ofertanan comercial mientras ta duna bek na nos biaheronan leal.”

Pa mas informacion y terminonan y condicionnan completo, bishita www.airportaruba.com