Cumpra Rifa y gana un auto Hyundai Eon 2019 pa solamente 5 florin

Diasabra atardi 7 di september Aruba One Happy Island Lions Club lo ta dilanti Imelda Kleuterschool. Aruba One Happy Island Lions Club” a wordo lanta na aña 2017. Club di Leonnan ta e organisacion di servicio na comunidad mas grandi na mundo. Nos meta principal ta pa duna servicio na nos comunidad cu ta den necesidad . E aña Leonistico aki, e club tin hopi reto su dilanti pa cumpli cu e necesidad y demanda di nos comunidad local y e programa di Club di Leonnan Internacional. Riba programa tin diferente proyecto prepara riba e tereno di Diabetes, Vision, Combati Hamber, Medio Ambiente, Cancer di Mucha y Trafico Sigur y pa por cumpli cu esaki Aruba One Happy Island Lions Club a inicia su campaña pa recauda fondo 2019 y pa medio di un rifa di 5 florin pa ticket bo lo por gana un auto Hyundai Eon 2019, segundo premio ta un Estadia di un fin di Siman na un hotel local y tercer lugar un ticket pa 4 persona por disfruta riba De Palm Island. E sorteo lo tuma luga diasabra 2 di november 2019 pa 8 or di anochi durante un evento na Centro di Bario Tanki Lender. Cu e fondo recauda nos club por sigui haci proyectonan na bienestar di nos comunidad, un apelacion na henter comunidad pa yuda nos yuda esnan den comunidad cu ta den necesidad. Pa cumpra ticket por acerca nos miembronan y rebendedornan di Aruba One Happy Island Lions Club. Pa diasabra awo 7 di september desde 4 or te 6 or di atardi miembronan di Aruba One Happy Island Lions Club lo ta den De Lasallestraat na Oranjestad dilanti Imelda Kleuterschool bendiendo e ticketnan di e rifa. Pa buki di rifa por tuma contacto na number 746-0428 of 594-0043.

“Yuda Nos Yuda esnan den comunidad cu ta den necesidad”

