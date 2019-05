Cumpra, Manda y Gana cu Maybelline New York pa bo Prom of bo Graduacion!

Maybelline New York, un di e miho marcanan di makeup conocí mundialmente pa su fun and trendy makeup looks pa e hende muher cu semper ta on the go. Recientemente e team di Maybelline New York na Aruba a lanza “Make Your Prom Happen” cu ta duna 15 ganador e oportunidad pa gana y hasi nan makeup pa nan Prom of Graduation cu Maybelline su makeup artist. Pa participa ta facil, mester cumpra dos of mas producto di Maybelline New York na botica of supermercado y manda un potret di e recibo via Whatsapp na 593-6029 y bo ta forma parti di e sorteo. Ultimo día pa ta parti di e sorteo ta 30 di Juni. Cada dos siman lo saca 5 ganador y e resultado lo wordo anuncia wordo riba Romar Trading Beauty su Facebook y Instagram page. Don’t miss out y “Make Your Prom Happen” cu Maybelline New York.

Comments

comments