Cumpra bo auto na Mei 2018 y cuminsa paga na Januari 2019

Aruba Bank ta lansa su campaña anual di benta di auto mas grandi di Aruba “MegaSmart Car Sale”, e aña aki durante henter luna di Mei! For di awe mes por bishita www.megacar.aw of pasa na bo car of motorcycle dealer di preferencia, pa selecciona y aplica pa bo auto, cu pre aprobacion den 24 ora y cuminsa paga te Januari 2019.

Ariba www.megacar.aw tin diferente features special pa yuda bo:

• MegaSmart Chat cu representante disponibel di dialuna pa diabierna entre 8.00am – 8.00pm;

• Guia pa yuda bo scoge e modelo di auto cu ta fit den bo budget;

• Scanner cu ta yuda bo cu tur informacion di e auto cu bo ta desea.

Scan e sticker ariba e auto di bo soño!

Bay na www.megacar.aw for di bo Smartphone, click ariba e “Scanner” pa scan e sticker y asina ricibi tur informacion di e modelonan di auto disponibel.

Pa haci e proceso mas lihe, por aplica online riba www.megacar.aw y:

1. Yena informacion di cliente.

2. Ricibi bo “Pre-approval Voucher” cu ta inclui e suma di bo budget;

3. Bishita cualkier agencia di auto pa scoge e auto di bo gusto cu e suma ariba bo “MegaSmart Voucher”.

Ademas di esaki lo tin oportunidad pa aplica tambe durante di e MegaSMART Shopping Night cu on-the-spot approval diaranson 23 di mei 2018 na bo car dealer di preferencia. Representantenan di banco lo t’ey pa tuma bo aplicacion y duna pre aprobacion cuminsando for di 6.00pm pa 9.00pm.

Cumpra bo auto of motorcycle cu un prestamo di Aruba Bank, cu “0” downpayment y un periodo pa paga bek cu por bay te cu 7 aña dependiendo di e prijs di e vehiculo. Tur esaki combina cu un interes atractivo di solamente 6,5% (interes efectivo ta varia entre 6.60% – 6.65%). Durante di e periodo indica e cliente tin e opcion pa cumpra awor y cuminsa paga te cu januari 2019. Tin posibilidad tambe di ricibi descuento ariba seguro di auto.

Pa mas informacion di Aruba Bank su rate special pa Platinum Banking y Corporate Banking, tuma contacto cu bo Account Manager. Sigui nos ariba nos Facebook page: https://www.facebook.com/Arubabank/ y Instagram @Aruba Bank N.V. pa keda bon informa.

