Cumpliendo cu peticion di partido RAIZ a entrega documentonan di proyecto Isla di Oro

Minister encarga cu Infrastructura y Medio Ambiente a ricibi peticion di parti di partido RAIZ den cuadro di e ley cu Gobierno tin di transparencia, particularmente pa locual ta encera e Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP). RAIZ a haci peticion pa ricibi informacion specificamente di e proyecto Isla di Oro. Segun Minister Oduber, den cuadro di e transparencia cu kier crea tambe den tur otro proyecto cu ta atendiendo cu nan na e momentonan aki, a dirigi carta y invita RAIZ pa un reunion unda cu a haci entrega di un USB cu practicamente tur e documentonan concerni.

Pa locual ta e traspaso cu a tuma luga di Gobierno anterior, mester enfatisa cu Gobierno actual no a haya casi ningun documento, sinembargo durante transcurso di e aña aki e desaroyadornan a trece dos map pa Ministerio cu ta contene informacion cu a wordo entrega den pasado durante gobernacion anterior. Esaki ta informacionnan cu a traspasa riba un ‘USB stick’ pa e partido RAIZ. E contenido ta encera entre otro e rapport di Milieu Effect Rapport (MER). A mustra e grupo riba e echo cu tur proyecto cu tin impacto riba nos medio ambiente, e MER rapport ta wordo manda pa departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM), caminda cu den e presupuesto ultimo a hasta percura pa nan haya dos funcionario adicional mirando e cantidad di trabou grandi cu tin.

‘E maneho cu tin actual ta un exigencia pa haya un rapport di MER pero cu e condicionnan di e rapport di MER ta aproba pa DNM. DNM ta esun cu tin cu bisa kico ta e condicionnan y bou cua rekisitonan un rapport MER mester wordo traha (A duna e partido copia di esaki tambe). Mirando cu Gobierno na e momentonan aki no a tuma un decision den e proyecto aki, a bisa cu e maneho/ liña cora cu tin den e Ministerio y den e Gobierno den su totalidad ta uno cu mester crea un balansa entre desaroyo infrastructural y e cuido di nos medio ambiente. Y esey ta keda e maneho tambe pa cual nos a entreganan e documento y papia tambe den e caso aki riba diferente otro topiconan den cuadro di por ehempel e cantidad di cambernan cu a wordo comprometi door di e Gobierno/Minister anterior cu na e momentonan aki ta atendiendo cu nan. Tin di nan ta negociando cu nan y otronan ta den corte pa motibo cu a ‘verklaar nietig’ e diferente ‘overeenkomst’ nan of ‘optie’ nan cu a wordo duna. E mandatario tambe a mustra riba e hecho cu mester yega un momento cu mester bin un moratorio riba e cantidad di cambernan di hotel, condominio y apartamentonan. Naturalmente permitiendo e desaroyo cu mester continua economicamente pa Pais Aruba. Un mocion cu a wordo pasa tambe na Parlamento pa percura pa esaki tuma luga y cu sigur hunto cu colega Minister Sr. Dangui Oduber, lo prepara tambe. Concluyendo Minister Oduber a bisa di ta spera cu pa prome cu fin di aña nos lo tin un concepto di ley caminda bo ta ‘stel vast’ e moratorio riba cantidad di cambernan, hotelnan, condominio y apartamento na Aruba.

