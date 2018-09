Cumbre’18 di AVP a resulta un exito fenomenal

Un bes mas partido AVP a demostra pakico e ta e partido politico mas grandi di Aruba. Un cantidad grandi di simpatisante di e partido berde a duna acto di presencia na Renaissance Convention Center pa seya nan compromiso cu partido. E lugar a yena den un rato di tempo. Hopi a keda para, asina mes cu a trece mas stul.

Partido AVP ta tremendo bon organisa y un bes mas esaki a keda ilustra. Cu AVP ta e partido mas grandi di Aruba ta un echo palpabel. Pa hende acudi na e congreso di partido riba un diadiomingo tempran ta muestra cu nan tin partido na pecho y den nan curazon. Nan apoyo masal ta tambe un rechaso pa e actual gobierno.

E cumbre a habri cu un baile di representante di e diferente nacionalidadnan cu ta biba na Aruba, den trahe tipico y cu e bandera di nan pais den man nan a haci un entrada espectacular y deleita tur presente. A sigui un canto di Etienne Yarzagaray cu a trece tur hende den un ambiente di positivismo.

Candidatonan a dirigi nan mes na e publico grandi sea live of pa medio di un video. Nan mensahe tabata cla y raspa. Loke ta sosodiendo actualmente na Aruba no ta e cambio cu a priminti. Pueblo ta biba den temor, tur caminda tin intimidacion, persecucion na ordo di dia y comunidad ta wordo suta cu medida. Riba dje tin varios problema social riba e isla bunita aki. Tur siman tin un of mas delito serio, si no ta tiramento, ta hincamento cu consecuencia fatal. Enseñansa ta den un crisis completo, e consumidor no tin confiansa den e maneho actual y gobierno cu a priminti shelo y tera no ta cumpli cu su promesanan.

Presidentenan di tanto Fundacion ‘Digna Lacle-Herrera’ como ‘Fundacion Mito Croes’, HAC, Plataforma Hobennan Profesional compaña pa algun miembro tambe a hiba palabra. Nan mensahe tabata uno di animo, con pa sigui dilanti y pa prepara partido ora un bes mas AVP tuma rienda di e pais aki. Personahe prominente di CDA Karsten Klein tabata orador invita di Cumbre’18 y el a mustra con su bishita na Cas di Partido a dune inspiracion pa tuma cierto tradicionnan di partido over y implementa nan den su partido na Den Haag, unda e ta traha como miembro di municipio Den Haag El a keda impresiona di mira con duro AVP ta trahando pa progreso di Aruba y con uni e partido ta.

E asistencia masal di pueblo na Cumbre’18 riba un diadomingo mainta den un periodo cu no tin eleccion y no tin campaña, ta muestra cu maneho di e gobierno actual ta wordo rechasa categoricamente.

Ora lider di partido Mike Eman a subi podium bou e musica cayente di un brassband, e publico a aplaudi fuertemente y tur rond por a tende gritonan fuerte di apoyo. Hendenan a yega cerca pa brase y mustr’e y bise cu nan ta stime. Eman a papia manera e so por, tocando curazon di cada un presente.

Na momento cu el a bira emocional, publico a dun’e animo bisando cu nan ta cu ne. Ta e nan kier como lider. Un lider cu apesar cu partido a bay atras den voto, a mantene su votonan pa bira un bes mas e politico cu mas voto individual. Un lider stima pa su pueblo. Esey ta loke a resalta un bes mas durante Cumbre’18 di partido AVP cu tabata super exitoso. Un lider cu apesar di a haya oportunidadnan grandi for di tur parti di mundo, a dicidi di keda como lider ya cu esey tabata loke su hendenan kier. Eman mes a bisa hopi cla “Mi lo participa na Congreso di partido como candidato”. Un suspiro di alivio compaña pa aplauso a sigui despues di e promesa aki.

