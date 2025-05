Recientemente team di calidad y siguridad di Horacio Oduber Hospital (HOH) a organisa su prome ‘kwaliteitsdag’ di e aña aki cu a tuma luga na HOH Academy. Banda di salvaguardia e calidad, e departamento aki t’ey pa yuda tur coleganan pa medio di training, curso, seminar of cualkier tool pa continuamente mehora aspectonan di calidad den cuido medico. Pa 2025 lo bay organisa un total di cuater ‘kwaliteitsdag’ cu meta pa atrae tur trahado di HOH, sin importa funcion, pa siña y intercambia cu otro cualkier aspecto cu por trece mehoracion den calidad di cuido, crea mas conscientisacion y pa siña di otro.

Programa

Semper un dia asina tin un tema specifico y e biaha aki a enfoca riba ‘Culture of Safety’. A start e atardi cu un introduccion pa cu e tema aki bou di encargo di Presidente di Hunta di Directiva sr. Jacco Vroegop cu a papia tocante di ‘Why Safety Matters’. A trece padilanti e importancia di siguridad y traha hunto den team. Alabes ela gradici tur empleado di hospital y a expresa su gratitud na e esfuersonan haci di parti di team di HOH cu ta cumpliendo cu e slogan Nos semper t’ey.

A sigui e programa presentando e video documentario ‘To err is human’ cu tabata un ‘eye opener’ pa hopi presente y uno basta emocional. E documentario ta papia di kibra silencio tocante erornan medico y su consecuencianan, no door di punta dede riba profesionalnan den cuido medico pero ta pone atencion riba diseña un sistema di cuido medico mas sigur pa reduci erornan medico y mehora siguridad di pashent.

Despues invitado orador di UMC Utrecht, sr. Bas de Vries cu ta consehero ‘senior’ di calidad y siguridad, cu a expresa riba e parti di ‘Don’t talk about safety culture’. Durante su presentacion ela enfatisa riba e necesidad di tin un sistema sigur cu ta yuda tur hende den e proceso di cuido diario pa nan por traha na un manera sigur y miho pa pashentnan y coleganan.

Na final di e programa tabatin espacio pa conecta y intercambia cu otro den diferente grupo multidisciplinario. Asina por a haya feedback y informacion valioso cu team di calidad y siguridad por uza pa trece mehoracion den procesonan di HOH.

Take away’s

Durante e dia aki coleganan a expresa inspiracion y con pa anda cu otro pa crea mas siguridad. “E ta hopi bunita pa hunto experiencia e dia aki, pa mira asina hopi hende entusiasma cu hunto kier sigui mehora cada bes mas e calidad di cuido y e siguridad di cuido manteniendo esaki acesibel pa tur hende. Mi ta haya cu ta importante pa sigui brinda y inverti den dianan asina aki”, Vroegop ta menciona.

Gillian Jie, Manager di team di calidad y siguridad ta splica cu “na final nos tur na HOH kier traha hunto riba un cultura di siguridad”.

Ta gradici e team tras di e organisacion di e atardi aki y tur cu a yuda haci e dia aki uno educativo y inspirativo. E prome ‘kwaliteitsdag’ di 2025 tabata un dia exitoso cu sigur ta motiva e profesionalnan di HOH pa sigui traha duro riba siguridad cu na final ta pa bienestar di henter comunidad.