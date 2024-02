Cuido Salud Hubenil of tambe yama Jeugdgezondsheidszorg (JGZ) awe hunto cu Wit Gele Kruis a firma un convenio pa por intercambia informacion relaciona cu salud y desaroyo di muchanan entre edad di 0-5 aña na Aruba. E meta di e convenio aki ta pa garantisa continuidad den guia, desaroyo y salud di nos muchanan y hobennan.



Desde aña 1975 Wit Gele Kruis ta haci uzo di e experticio di “Jeugdartsen” di JGZ pa por samina y sigui desaroyo di cada mucha entre edad di 0 pa 5 aña na WGK. Despues di edad di 5 aña e mucha automaticamente ta sigui wordo monitor pa JGZ na scol basico y scol primario. Pa medio di e convenio aki profecionalnan di JGZ pa medio di un file electronico (EKD/Elektronisch Kind Dossier JGZ) lo por bay ricibi y comparti informacion pa un miho continuidad di cuido pa e mucha di 5 pa 22 aña y alabez e informacion por wordo analisa pa desaroya of adapta maneho pa cu prevencion di salud general.Riba termino largo e convenio aki lo bay contribui na crea adultonan mas saludabel cu lo por conduci na reduccion di cuido curativo ora cu pa medio di plannan di prevencion concreto logra reduci malesanan cronico cu ta wordo ocaciona pa nos forma di biba.Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]