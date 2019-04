Cuido pa grandinan na cas ta creciendo y tin hopi riba lista pa yuda

Sra Lisbeth Arends-de Kort coordinador di departamento di cuido na cas a splica cu su departamento ta exisiti pa 60 aña caba, mesun tanto tempo cu WGK. Antes e zusternan tabata haci tur cos, baña baby, baña adulto y haci consulta. Pero 18 aña pasa e departamento a diferencia, e parti di wijkzorg a bay apart y nan a concentra mas riba e hende grandi. Baña, cuidanan y traha na e parti curativo y preventivo. Si ripara cu un hende grandi a perde hopi peso, nan lo bay wak kico ta e motibo, nan ta yama e dietista pa e duna conseho na e famia.

Tambe e enfermeronan ta trata herida na cas cu specialista di wondenpolie of cu un dokter.

Tin solamente 22 enfermero pa henter Aruba cu consecuencia cu nos tin cu traha cu un lista di espera. Nan por yuda solamente 130 patient. Tin ora un patient ta rekeri mas cu 1 enfermero.

Training pa famia a cuminsa 3 aña pasa, pero aña pasa masha tiki hende a asisiti na e training aki.

WGK no t’ey 24ora pa dia, 8 ora so di dialuna pa diabierna kitando dia di fiesta. Den fin di siman WGK ta verzorg herida so.

Tur enfermero den wijkzorg tin diploma, ta educa y tin amor pa nan trabou. Tin interes pa e trabou, pero hopi biaha e enfermero kier specialisa den otro area p.e. den ICU of dialyse y no tin interes den e basiszorg, esey ta e motibo cu tin un scarsedad di enfermero. Traha warda den hospital tambe ta hunga un rol grandi.

