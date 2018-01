Cuido di nos yiunan den temporada di Carnaval ta hopi importante

Semper ora ta trata di solo, calor, musica duro y oranan largo di Carnaval mester tene cuenta cu siguridad y salud di nos muchanan. Pa e motibo aki Departamento di Salud Publico ta duna informacion na mayornan y na tur cu ta responsabel pa un of mas mucha riba e topico aki.

Algun bon conseho:

Cuminsa planea kico ta bay hiba Carnaval un pa dos dia adelanta y por cuminsa prepara e snacks pa hiba e anochi prome.

Mainta laga tur mucha come bon prome cu sali for di cas, manera hopi fruta, cornflakes cu lechi, pan cu pinda of jam.

Hunta sunblock (minimo SPF 35 cu UVA y UVB proteccion) mei ora prome cu sali for di cas. No lubida di hunta man, pia, patras di nek y horeanan cu ta partinan di curpa sensitivo pa solo y cu hopi biaha nos ta lubida. Ta bon pa muchanan bisti pechi cu bril di solo pa extra proteccion contra solo.

Prepara cuminda y jug cu ijs mainta prome cu bay parada. Uza jug separa pa ijs cu ta wordo uza pa bebida y otro pa warda co’i come y bebe.

Traha snack den porcion individual den saco chikito of bakinan di plastic.

Hiba cuminda y snack saludabel manera sandwich cu beleg cu no ta daña lihe manera pinda, jam, keshi of chuculati/muisjes.

Por hiba diferente fruta corta na pida pida manera appel, mandarin, wortel, nootjes of pretzels pa snack.

Hiba wipes of ‘hand sanitizer’ pa haci e mucha su mannan limpi prome cu come y despues di uza baño.

Laga mucha bebe hopi awa durante Carnaval pa mantene nan curpa hidrata. Corda cu juice of refresco NO ta hidrata y ta contene hopi sucu!

Preferiblemente para un caminda cu ta ofrece sombra y cu mucha por descansa, naturalmente semper patras di baricada.

Muchanan bou di 5 aña preferibel no hibanan actividad di Carnaval pero laganan cerca familiar of na un luga sigur.

Corda cu transporte tambe ta hunga un rol importante riba siguridad y salud di muchanan. Semper laga un hende cu no a bebe core auto y percura pa tur mucha ta sinta den nan carseat of cu seatbelt bisti.

Prome cu bay cualkier actividad di Carnaval ta importante pa papia cu muchanan tocante nan siguridad; pa no acepta nunca cuminda, mangel of bebida di hende straño. Den caso cu nan perde nan mayor of familiar instrui e mucha pa busca ayudo cerca un polis uniforma pa yude y ta importante pa tin un forma di identificacion cu e mucha y un number pa por yama, skirbi por ehempel riba un papel den su saco di carson of riba un armband na su man.

Departamento di Salud Publico ta desea pueblo di Aruba engeneral dushi dianan di Carnaval y teniendo semper na cuenta pa bo salud ta na prome lugar.

Comments

comments