Cuidando e hobenan di Aruba, e ministerio di boluntario di freewinds ta percurando cu lugarnan caminda hobenan ta reuni despues di scol ta wordo desinfecta

Si ta despues di scol of den fin di siman e Ministerio di Boluntario ta yuda asegura cu e lugarnan caminda nos hobenan ta reuni ta proteha di COVID-19 door di desinfecta nan y dor di educacion.

Por ta despues di scol pa estudio extra of den fin di siman pa pasa un rato ameno cu amigonan, mayornan mester tin e confianza cu nan yuinan ta proteha di Covid-19 pasobra e Ministerio di Boluntario di Freewinds ta desinfectando e Centronan di Bario, e Bibliotecanan Nacional y e YMCA’s.

Mientras e numbernan di casonan activo di Covid-19 ta sigui baha e boluntarionan di Freewinds ta sigui lucha pa e numbernan yega na cero.

Awor mas cu nunca mester ta mas diligente pa mantene nos siguridad, specialmente ora ta trata di nos yuinan.De facto ta tempo pa nos traha mas duro pa preveni cu e virus ta plama.

“Nos no ta afloha nos paso, nos ta usa e tempo mientras e casonan ta bahando pa desinfecta e areanan unda nos hubentud ta aglomera despues di scol, pasobra nos mester haci loke nos por pa proteha e famianan riba nos isla. Un di maneranan mas importante ta door di proteha nos hubentud” asina e Port Captain di Freewinds, Sr. Ken Weber a bisa.

Ela añadi:” Maske nos ta trahando cu e cabesantenan pa entrena e muchanan p ata responsabel manera un adutlo ora ta trata di sigui e proceduranan pa evita plama e malesa, nos sa cu ta mes importante pa proteha e ambiente rond di nan.

Hunto cu desinfeccion e Ministerio di Boluntario ta provee material educativo riba e topico; con pa mantene bo mes proteha y evita di plama e maleza dor di un serie di video di Stay Well

E videonan simpel y facil pa comprende ta duna informacion correcto cu un mucha chikito por comprende mientras e adultonan ta haya nan hopi informativo.

Sra. Mariana Kelly Paula, Secretaria General di e YMCA’s na Aruba a bisa lo siguiente:”Mi ta hopi contento cu e Ministerio di Boluntario di Freewinds a dicidi di desinfecta e facilidadnan di YMCA.Na San Nicolas tur dia tin como 50 pa 60 mucha den nos edificio despues di scol, tambe mainta na Dakota tin e muchanan di prome y di dos las di Reina Beatrix Scol. P’esey e edificio mester ta limpi.Tambe tur día ta prepara 200 cuminda den e programa di Meals on Wheels, pues desinfecta ta hopi importante awor.Nos ta gradici boso inmensamente.”

Pa haya sa con pa proteha bo mes y otronan, con pa mantene bo cas y bo luga di trabou limpi, bishita How to Stay Well Prevention Resource Center online na www.scientology.org/staywell. Tur e pamfletanan y Videonan di Stay Well por wordo mira y por download un copia di nan gratuitamente. Tur e materialnan aki ta obtenibel na spaño, hulandes, ingles y 18 idioma mas.

Pa siña mas di Freewinds wak Inside Scientology: The Freewinds na The Scientology Network na www.scientology.tv/series/inside-scientology?freewinds.

