Cuida nos recurso natural, particularmente den temporada di Semana Santa

Fin di februari nos a tuma nota cu Tripadvisor a nombra Aruba su Eagle Beach como e di tres miho beach na mundo. Un nombracion asina mester apreci’e y mantene of mehora nos posicion riba e lista prestigioso aki.

Pa logra esaki Directie Natuur en Milieu (DNM) kier a haci un yamada na nos comunidad, usuarionan di nos beachnan, pa cuida nan door di mantene nan limpi y no haci destruccion na e flora y fauna den e area aki. No ta facil pa yega na un ranking asina halto, pero mas importante ta pa mantene.

Den temporada di Semana Santa hopi usuario ta disfruta di nos beachnan. Esaki den forma di campamento, pasa dia na lama cu famia, of uza botonan cerca di nos costanan. DNM kier a recorda usuarionan pa tene cuenta cu e leynan vigente.

Decreto Nacional Playanan y Costanan Publico (Landsbesluit openbare wateren en stranden) art. 25 y art. 30. Articulo 25 specificamente ta prohibi pa core of pasa riba nos costanan cu vehiculo di motor, bais y of bestia (rij-of trekdieren, manera cabay). Articulo 30 ta prohibi pa tira/benta/deshaci/laga material cu ta clasifica como sushedad atras.

Articulo 16 di Algemene Politie Verordening (APV) ta stipula cu ta prohibi pa contamina nos costa, beach y tambe lama. E mesun APV ta prohibi pa tira sushi den cualkier forma, sea liquido of solido, riba nos beach, costa y lama.

Tambe Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna ta prohibi pa mata, haci daño of causa molester na entre otro turtuga di lama, rogans (parha di lama), mangel, banana di rif, calco, strea di lama, bushi di lama y tambe diferente sorto di cadushi cu ta crece cant’i lama.

Na Eagle beach tin masha bunita mata di Fofoti unda hopi turista ta saca potret y esaki ta yega tur rond mundo. Mester tene na cuenta cu e mata aki ta protehi. Pues tampoco ta permiti pa haci daño na nan. Tambe ta recorda un y tur pa respeta e baricadanan cu DOW ta pone den areanan unda e turtuganan ta pone webo.

Semana Santa ta un temporada dushi, pero mester haci uzo di nos recursonan natural na un manera responsabel. Duna nos naturalesa e balor cu e merece.

Comments

comments