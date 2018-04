Cuida nos beachnan durante Semana Santa

E aña aki un biaha mas e temporada di campamento a inicia, unda cu hopi hende ta campa na diferente parti di Aruba. E biaha aki e comision di medio ambiente di Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) y Cuerpo Policial Aruba lo ta bishitando e areanan di campamento, unda cu lo haci evaluacion na e luganan di campamento pa mira si e area lo ta limpi y hopi mas.

E proyecto di campamento p’e temporada 2018 a cuminsa na comienso di 2017, ora cu 3 agente di Aruba Scol di Police Severino Kock, Enrique Kock y Jennifer Simmons a acerca AHATA pa mira si por a colabora cu nan den nan proyecto di scol di medio ambiente. nan a menciona cu nan kier enfoca riba campamento y AHATA a haya esaki un idea tremendo. Hunto cu Severino Kock, Enrique Kock, Jennifer Simmons y comision di medio ambiente di AHATA a diseña e brochure y a pidi permiso na ATA pa uza e simbolo y ‘verbiage’ cu nan ta uza como ‘rule sign’ rond costa. Asina cu e brochure tabata cla, e agentenan policial a bay scolnan pa crea conscientisacion riba e importancia di persevera naturalesa mientras ta disfruta di dje. E comision di medio ambiente di AHATA a priminti cu lo uza e brochurenan durante e temporada di campamento 2018 y asina nan a tuma contacto cu hefe di districto Noord y Strand Politie, Gino Winklaar y a presenta e idea cu AHATA lo print e brochurenan y polis lo duna nan na esunnan cu ta busca permiso pa campa, cual idea tabata aproba.

Den pasado AHATA tabatin e campaña di competencia pa mira cua campadonan ta mantene nan area limpi y awo a bin bek cu esaki. Miembro di comision di medio ambiente di AHATA, Walter Mohamed, a expresa cu e grupo di studiante MAGEC tabata interesa pa yuda e comision cu e competencia. E comision di medio ambiente di AHATA hunto cu MAGEC lo ta conscientisando e campadonan no solamente riba e reglanan pero tambe riba e competencia cu tin.

Despues di un lectura, un grupo di studiante na Universidad di Aruba a bin cu e organisacion di Making Aruba a Greener Environment Club (MAGEC). Presidente di MAGEC, Catherine Carraha, a expresa cu nan a bira mas consciente di e dañonan haci riba medio ambiente. E organisacion aki lo ta yudando AHATA na conscientisa campadonan pa mantene nan area di campa limpi.

Campamento ta un tradicion bunita y pa esaki AHATA hunto cu Cuerpo Policial Aruba ta pidi tur hende pa hunto yuda mantene e beachnan limpi. Un biaha mas AHATA den cooperacion cu Cuerpo Policial Aruba a bin cu un brochure di campamento, cual nan lo ta partiendo. Riba e brochurenan aki tin diferente punto importante pa recorda e mantencion di beachnan di Aruba limpi.

Semana Santa ta un temporada religioso y e intencion ta pa tene esaki nechi, asina Alex Boekhoudt, kende ta encarga cu e maneho diario di Strand Politie a expresa. E agentenan di Strand Politie lo ta haciendo control riba e permisonan di e campadonan pa asina nan tene nan mes na e condicionnan. Tambe na e low rise hotel lo ta cera cu baricada y Cuerpo Policial Aruba ta pidi automobilistanan pa tene cuenta cu esaki.

Gino Winklaar a expresa cu AHATA a bin cu e iniciativa unda lo duna premio y a cuminsa cu esaki na Noord, di cual pa otro aña lo expande esaki na otro districtonan di Aruba. Na San Nicolas tin un grupo hopi grandi ta campa, pero a scoge pa cuminsa cu e pilot project na e beachnan di Eagle, Arashi y Bushiri Beach. Lo premia esunnan cu ta laga nan area di campamento mas limpi. Tur aña ta haci esaki, pero e aña aki a busca un alternativa pa conscientisa tur hende y pa mira si hendenan ta mas motiva pa mantene nan area limpi.

Tambe AHATA a sugeri cu via e comision pa organisa e campaña di conscientisacion cual lo consisti na invita campadonan pa participa den e competencia unda ta mas limpi, organisa y area di campamento mas amicabel pa medio ambiente lo ricibi premio, di cual tin un total di 15 ganado. Un grupo di hues lo scoge e ganadonan haciendo uzo di cierto criteria. E area di campamento cu e comision a scoge e aña aki ta Arashi, Eagle y Bushiri, otro aña nan lo bay pariba di brug. Mientras cu e comision di medio ambiente ta bishita e areanan di campamento, nan lo ta partiendo e tasnan re uzabel di AHATA na e campadonan.

Despues di a haci e recorido aki, e comision lo bini hunto pa conta tur punto y asina saca e ganadonan di cu a cumpli cu e rekisitonan. E ganadonan lo por gana diferente premio manera gift certificate, day pass, dinner for two, brunch for two. Lo anuncia e ganadonan via corant y e dia cu nan lo por pasa busca nan premio na oficina di AHATA.

FIN

Comments

comments